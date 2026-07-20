Vom Falco-Fan zur Gold-Gewinnerin in Vietnam

Wien/Hanoi (OTS) -

Ein Zufall wurde zum Beginn einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte: Die 16-jährige Linzerin Christina Shamiyeh besuchte als großer Falco-Fan achtmal das Musical Rock Me Amadeus. Dann konnte sie ihre Mutter zu einem Besuch der Falco Villa ( www.falcovilla.at )überreden. Als dort im Rahmen einer Führung bekannt wurde, dass Christina Musicals singt, hat man sie spontan gebeten, einen Song zu präsentieren. Zufällig war auch Wolfgang Kosmata, Manager von Österreichs größtem Talentwettbewerb für Schülerinnen und Schüler „Helden von heute – Falco goes school“ anwesend und hat ihr großes Talent erkannt.

Nur wenige Monate später stand Christina bereits auf einer der bedeutendsten internationalen Nachwuchsbühnen Asiens. Beim CRESCENDO International Festival & Competition in Hanoi überzeugte sie mit ihrer Interpretation von „Rise Like a Phoenix“ und wurde mit dem Gold Award ausgezeichnet.

Doch damit nicht genug.

Aus hunderten Sängerinnen und Sängern wurde sie zusätzlich ausgewählt, Österreich bei der „CRESCENDO – Hanoi Concert Night“ zu vertreten. Gemeinsam mit dem Sänger Nguyễn Hữu Quân interpretierte sie „Hello Vietnam“, ein Lied mit besonderer emotionaler Bedeutung für das Gastgeberland. Vor internationalen Gästen aus Politik, Kultur und Wirtschaft – darunter Vertreter der vietnamesischen Regierung – begeisterte sie das Publikum. Beim großen Finale stand sie gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt mit dem Michael Jackson-Hit „We Are The World“ auf der Bühne.“

Ebenfalls mit einem Gold Award ausgezeichnet wurde Carmen Binder aus der Steiermark, die ebenfalls aus dem Förderprojekt „Falco goes school“ stammt. Damit gingen gleich zwei Gold-Auszeichnungen an österreichische Nachwuchstalente.

„Christina verbindet außergewöhnliche Bühnenpräsenz, Musikalität und Persönlichkeit. Gleichzeitig ist sie lernwillig, bodenständig und unglaublich vielseitig. Dass nun gleich zwei Talente aus unserem Förderprojekt international Gold gewinnen, macht uns besonders stolz“, sagt Wolfgang Kosmata.

Christina besucht die Adalbert-Stifter-Schule in Linz, tanzt Ballett, absolviert eine Musicalausbildung und ist bereits auf der Bühne des Linzer Musiktheaters zu erleben. Unter ihrem Künstlernamen CHEANNY gewann sie heuer außerdem mit ihrer Eigenkomposition „Drowning In My Tears“ den österreichischen Talentwettbewerb „Helden von heute – Falco goes school“.

Das CRESCENDO International Festival & Competition zählt zu den renommiertesten Nachwuchswettbewerben Asiens. Für die Finalrunden wurden heuer mehr als 1.300 Talente aus ganz Vietnam ausgewählt. Festivalpräsident ist der international renommierte Konzertpianist und Rektor der Musikakademie Modena, Giuseppe Modugno.

Das Förderprojekt „Helden von heute - Falco goes school“ wird von der Falco Privatstiftung finanziert und fördert junge musikalische Talente in ganz Österreich.

„Wir gratulieren Christina Shamiyeh und Carmen Binder herzlich zu diesem großartigen internationalen Erfolg. Diese Auszeichnungen bestätigen eindrucksvoll, wie viel Talent und Potenzial in den jungen Künstlerinnen unseres Förderprojekts steckt“, freut sich Ronald Seunig, Vorsitzender der Falco Privatstiftung.

Weitere Informationen sowie Videos der Auftritte und der Social-Media-Serie „From Zero to Hero“ sind über die Kanäle von „Falco goes school“ auf Facebook und Instagram abrufbar.