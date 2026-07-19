  • 19.07.2026, 20:14:02
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  • OTS0017

Lotto: Ein Sechser nach Achtfachjackpot mit mehr als 12 Mio. Euro

Steirer:in holte höchsten Gewinn heuer und zweithöchsten insgesamt

Wien (OTS) - 

Der erste Achtfachjackpot in der 40-jährigen Lotto Geschichte ist geknackt, ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark beendete mit einem Sechser und damit mit einem Gewinn von exakt 12.050.822,50 Euro diese bislang einzigartige Jackpot-Serie.

Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer steirischen Annahmestelle platzierte die „sechs Richtigen“ 1, 10, 15, 21, 29 und 42 in den sechsten von sechs gespielten Tipps.

Mit rund 11,3 Millionen abgegebenen Tipps wurden die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt, was die Sechser-Gewinnsumme auf die erwarteten 12 Millionen Euro steigen ließ. Dieser Solo-Sechser ist der höchste im heurigen Jahr erzielte Gewinn, und der zweithöchste in der Geschichte von Lotto 6 aus 45.

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