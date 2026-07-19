- 19.07.2026, 18:11:32
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AVISO: Pressekonferenz der Bundesregierung zum Medienpaket am 20. Juli, 10.30 Uhr
Stärkung des Medienstandorts, neue Mittel für Medienkompetenz, Beschluss über Neuordnung der Journalismusförderung
Am Montag, den 20. Juli 2026, um 10.30 Uhr lädt Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler gemeinsam mit Klubobmann Ernst Gödl und der Nationalratsabgeordneten Henrike Brandstötter ins Medienministerium, um die Verhandlungsergebnisse der Bundesregierung zum Medienpaket zu präsentieren.
Termin für Medien: 10.30 Uhr
Ort: Festsaal, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Radetzkystraße 2, 1030 Wien (Einlass ab 10.00 Uhr)
Bitte um Anmeldung, damit ein reibungsloser Zutritt organisiert werden kann unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wohnen,
Kunst, Kultur, Medien und Sport
Debora Mula
+43 664 78 08 28 49
[email protected]
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