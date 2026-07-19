AVISO: Pressekonferenz der Bundesregierung zum Medienpaket am 20. Juli, 10.30 Uhr

Wien (OTS) -

Am Montag, den 20. Juli 2026, um 10.30 Uhr lädt Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler gemeinsam mit Klubobmann Ernst Gödl und der Nationalratsabgeordneten Henrike Brandstötter ins Medienministerium, um die Verhandlungsergebnisse der Bundesregierung zum Medienpaket zu präsentieren.

Termin für Medien: 10.30 Uhr

Ort: Festsaal, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Radetzkystraße 2, 1030 Wien (Einlass ab 10.00 Uhr)