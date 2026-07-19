10 Jahre Splash Hard: 6.000 Gäste machen Jubiläum zum Mega-Erfolg

St. Pölten (OTS) -

Time to celebrate! Das legendäre Sommer-Open-Air „SPLASH HARD“ von AK YOUNG und der ÖGJ NÖ feierte in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Bei perfektem Sommerwetter mit 29 Grad Luft- und 22 Grad Wassertemperatur verwandelte sich der Ratzersdorfer See für einen Tag in den ultimativen Event-Hotspot. 6.000 Eventgäste kamen an den See, um gemeinsam zu feiern, angesagte Musik-Acts live zu erleben, Sport zu treiben und zu entspannen. Und das besondere Highlight von SPLASH HARD: Alle Programmpunkte und Live-Konzerte waren – wie immer - kostenlos zugänglich. Unter den Eventgästen beim Jubiläums-SPLASH HARD 2026: AK Niederösterreich-Dir.-Stv. Christian Farthofer, ÖGB NÖ-Landesgeschäftsführer Thomas Heher, der designierte AK Niederösterreich-Direktor Mag. Karl Heigel und die niederösterreichischen Ski- und Snowboard-Nachwuchstalente Nadine Hundegger, Angelika Dallhammer, Franziska Baumann, Carmen Kainz, Johanna Fuxsteiner, Theresa Fuchs, Dominic Berger, Laurent Wurzer, Marco Rohregger und Kilian Webel.

Erfolgreiches Event & ein starker Partner für die Jugend

„In den letzten zehn Jahren haben wir über 40.000 junge Menschen mit SPLASH HARD erreicht und zahlreiche namhafte Musik-Acts nach St. Pölten gebracht. Wir freuen uns, dass die Jugendmarke AK YOUNG so gut angenommen wird. SPLASH HARD ist ein Fixtermin im Partykalender der jungen Menschen. Der Mix aus Spaß, Sport-Action, Information und guter Musik überzeugt. Die Jugendlichen wissen genau, was sie wollen, und wir stehen ihnen als starker und verlässlicher Partner zur Seite“, zog AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser eine erfolgreiche Eventbilanz.

Line-up: Musikalisches Staraufgebot

Summerfeeling pur & good vibes! Zum zehnjährigen Jubiläum gab es ein Mega-Line-up bei Splash Hard. Die Protestsong-Gewinnerin und Newcomerin Chovo eröffnete das Splash Hard Musik-Programm, gefolgt von der Singer-Songwriterin Anna-Sophie. Die österreichische Künstlerin hat eine große Fanbase und zählt zu den meistgespielten Musik-Acts im Radio. Sie begeisterte die Eventgäste mit ihrem stimmgewaltigen Open-Air-Auftritt. Um 20.15 Uhr betrat Thorsteinn Einarsson – Headliner des Abends - unter großem Applaus die Bühne. Mit seiner gefühlvollen Stimme und coolen Bühnenpräsenz bezauberte er das Publikum. Auch für ihn war es ein Jubiläum bei SPLASH HARD, denn er war 2017 schon mit dabei. Mit bekannten Songs wie „Kryptonite“, „Teardrops & Confettiguns“ und „More than Memories“ brachte er die Menge zum Tanzen, Träumen und Mitfeiern. Auch danach war die Party noch nicht zu Ende. Bis Mitternacht wurde mit der international erfolgreichen DJane Anna Ullrich weitergefeiert. Denn ihre Beats sind der Soundtrack für unvergessliche Partynächte. Ein Gratis-Midnight-Shuttle brachte die Eventgäste sicher um Mitternacht und 00.30 Uhr vom Ratzersdorfer See zum Hauptbahnhof St. Pölten.

Sport-Action, Workshops & Angebote

Den Eventbesucher:innen wurde jede Menge Sport-Action geboten. Bereits zum fünften Mal fand auch der Wassersporttag der Naturfreunde im Rahmen von SPLASH HARD statt. Sportbegeisterte konnten Fun-Sportarten wie Parkour, Stand-up-Paddling, den Surf-Simulator, Nashornrodeo und Big-Inflatable Giant (BIG) kostenlos ausprobieren. Für alle, die hoch hinauswollten, bot der Kletterturm eine herrliche Aussicht. Und es wurden verschiedene Workshops angeboten: Yu Taekwondo (Selbstverteidigung), Football und Cheerleading. Und diejenigen, die es etwas ruhiger angehen wollten, konnten den See und den Liegebereich als Chill-out-Area nutzen.

Jede Menge Körpereinsatz wurde beim Beachvolleyball und Basketball-Turnier gezeigt. Das „Baby-Boys“-Team „baggerte“ sich zum Sieg. Bei den 3 x 3 Basketballern sicherten sich „Die Abis“ den Turniersieg.

10 Jahre Splash Hard

Im Laufe der Jahre hat sich das Festival zu einer festen Größe im regionalen Veranstaltungskalender entwickelt. Mehr als 40.000 Besucher:innen strömten über die Jahre an den See, um gemeinsam zu grooven, Sportarten auszuprobieren oder in der Chill-out-Area zu entspannen. Auch musikalisch blickt das Event auf ein beeindruckendes „Best of“ der österreichischen und internationalen Musikszene zurück. Auf der Seebühne standen im Laufe der Jahre zahlreiche namhafte Künstler:innen und DJs, die das Festival maßgeblich geprägt haben: Anna F, Namika, Julian le Play, Thorsteinn Einarsson. Möwe, DAME, Alexander Eder, Mathea und LEMO.