  • 19.07.2026, 10:41:32
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FPÖ - Guggenbichler: ÖVP ist Wirtschaftskammer-Unterorganisation

ÖVP Wien darf sich jetzt nicht billig aus der Affäre ziehen - Verantwortung für Ruck-Skandal liegt mitten im Zentrum der ÖVP.

Wien (OTS) - 

„Nichts mehr als eine inszenierte Distanzierung“, so bezeichnet Wiens FPÖ Wirtschaftssprecher im Rathaus, LAbg. Udo Guggenbichler den durchsichtigen Täuschungsversuch der ÖVP, Ruck hätte nichts mit ihnen zu tun. Dabei sei doch vollkommen klar, dass die ÖVP - diesen Eindruck verstärkt sogar der angezählte Ruck in den Skandalaufzeichungen - eine Unterorganisation der Wirtschaftskammer Wien ist. Ruck ist nicht nur Chef der WK-Wien sondern auch der mächtigste Mann im Führungsgremium der Wiener Volkspartei. „Die Packeleien mit der Ludwig-SPÖ beweisen, dass die ÖVP keine Oppositions- oder Kontrollpartei im Wiener Landtag sind, sondern nur 10 Handlanger, die offenbar umsonst im Rathaus sitzen“, so Guggenbichler.

„Wir erleben jetzt den peinlichen Versuch der schwarzen Stadtpartei, sich billig aus der Affäre zu ziehen“, so Guggenbichler über das Manöver. Dass sich die ÖVP nun von sich selbst distanziert, erinnere an das klassische Parteiverhalten in schwarzen Krisenzeiten und schließt: „Egal, ob Türkis, Schwarz oder Ruck, die Menschen verdienen eine Aufklärung über die Vorgänge rund um den Machtkreis der Wiener ÖVP und dem Wirtschaftsbund.“

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