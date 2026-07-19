David Alaba auf neuer Briefmarke der Österreichischen Post

Wien (OTS) -

Mit David Alaba widmet die Österreichische Post einem der international erfolgreichsten Fußballer des Landes eine eigene Briefmarke. Den Auftakt der neuen Briefmarkenserie „Sport“ setzt damit eine Persönlichkeit, die den österreichischen Fußball seit vielen Jahren auf höchstem Niveau prägt und auf die größten Bühnen Europas führt. Die neue Briefmarke wurde nun von David Alaba gemeinsam mit Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik der Österreichischen Post AG, vorgestellt.

David Alaba: „ Österreich ist meine Heimat, mein Land, meine Identität. Eine eigene Sonderbriefmarke zu bekommen, ist für mich ein großes Privileg und eine wirklich riesengroße Ehre. Sie wird bei mir zuhause einen ganz besonderen Platz bekommen. "

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ Als begeisterter Sportler weiß ich, wie viel Disziplin, Teamgeist und Ausdauer es braucht, um über viele Jahre an der Spitze zu bleiben. David Alaba verkörpert all das und hat den österreichischen Fußball auf den größten Bühnen Europas geprägt. Mit dieser Briefmarke würdigen wir nicht nur einen außergewöhnlichen Sportler, sondern auch ein Vorbild weit über den Fußball hinaus. “

Der Erstausgabetag am 20. Juli wurde von der Post bewusst in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gewählt – in einer Phase, in der der Blick der Öffentlichkeit weltweit auf den Fußball gerichtet ist.

Der von Melanie Musegg gestaltete Briefmarkenblock nimmt visuell Bezug auf das Spielfeld: Grüne Streifen und weiße Linien erinnern an die markanten Strukturen eines Fußballfeldes. Die linke Seite zeigt ein Porträt von David Alaba (Nominale von 3,50 Euro, Zusatzleistung: Einschreiben), die rechte Seite präsentiert ihn im Dress der österreichischen Nationalmannschaft inmitten einer Spielsituation (Nominale von 1 Euro, Tarif: Brief Österreich S). Der Briefmarkenblock erscheint in einer Auflage von insgesamt 160.000 Stück und ist in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: [email protected]) erhältlich.

Am 20. Juli findet im Philatelie-Shop in der Post am Rochus (Rochusplatz 1, 1030 Wien) von 9 bis 13 Uhr ein offizielles Sonderpostamt statt. Besucher*innen können die neue Briefmarke erwerben und ihre Briefe und Postkarten gleich mit einem eigens gestalteten Sonderstempel versehen lassen.

David Alaba

David Alaba wurde 1992 in Wien geboren und begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Aspern. Über Stationen beim FK Austria Wien und dem FC Bayern München entwickelte er sich zu einem der vielseitigsten Spieler Europas. Seit 2021 spielte er bei Real Madrid und war sowohl auf Klub- als auch auf Nationalteam-Ebene über viele Jahre eine zentrale Figur.

Mit zahlreichen nationalen Titeln und insgesamt vier Siegen in der UEFA Champions League zählt er zu den erfolgreichsten österreichischen Fußballern der Geschichte. Bereits zehnmal wurde er zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt. Als Kapitän des Nationalteams steht David Alaba für Führungsstärke, internationale Klasse und Kontinuität – und ist für viele junge Spieler*innen ein wichtiges Vorbild.

Fakten auf einen Blick

(Stand: Juli 2026)