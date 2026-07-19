Hanel-Torsch/Nevrivy: GB*Stadtteilmanagement im Oberen Hausfeld: Neue Anlaufstelle und nachbarschaftlicher Treffpunkt für ein Miteinander

Wien (OTS) -

Das Obere Hausfeld im 22. Bezirk wächst, und neue Nachbarschaften entstehen. Seit 2024 begleitet die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) die Entwicklungen mit einem GB*Stadtteilmanagement. Am 16. Juli wurde der neue GB*Standort in der Maria-Gutmann-Gasse 3/2 feierlich eröffnet. Das Stadtteilmanagement lädt alle Bewohner*innen und Interessierte herzlich dazu ein, den lokalen Treffpunkt zu nutzen und den wachsenden Stadtteil mitzugestalten. Die nächsten Termine vor Ort stehen im August und September 2026 an.

„Mit dem Oberen Hausfeld bekommt der 22. Bezirk ein neues, vielfältiges Grätzl, das vielen Menschen ein neues Zuhause bieten wird. Lebensqualität, leistbares Wohnen und ein gutes Miteinander stehen dabei im Mittelpunkt. Mit dem neuen Standort für das Stadtteilmanagement schaffen wir einen Ort, an dem sich Bewohnerinnen und Bewohner über laufende Entwicklungen informieren, einander begegnen und austauschen können. Es entsteht ein Ort des Miteinanders und des Austauschs. Wir begleiten die Menschen beim Ankommen, stärken die Nachbarschaft und tragen dazu bei, dass im neuen Quartier von Beginn das Miteinander im Mittelpunkt steht“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch bei der Eröffnung des GB*Stadtteilmanagements.

„Das Obere Hausfeld lebt von den Menschen, die hier wohnen. Mit dem neuen Stadtteilmanagement wird den Bewohnerinnen und Bewohnern die Chance geboten, ihre Ideen für ein gutes Miteinander direkt einzubringen und ihr neues Grätzl aktiv mitzugestalten“, so Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

„Die Wohnbauinitiative 2011 war eine weitsichtige Initiative des heutigen Bürgermeisters und damaligen Wohnbaustadtrates, die eine gute Grundlage dafür schaffte, dass Bauträger kooperativ und professionell zusammenarbeiten. Dem Ziel, zwei Drittel leistbare Wohnungen für die Mittelschicht zu schaffen, kommen wir mit der schrittweisen Realisierung unserer zahlreichen Bauvorhaben näher. Mit dem Stadtteilmanagement der Gebietsbetreuung Stadterneuerung wird ein weiterer Schritt zur Aufwertung des Quartiers gesetzt“, ergänzt Thomas Drozda, Vorstandsdirektor der Arwag.

Ein lebendiges Miteinander von Anfang an: Unter diesem Motto feierte das GB*Stadtteilmanagement am Donnerstag, den 16. Juli 2026, mit einem Tag der offenen Tür den Start am neuen Standort im Oberen Hausfeld. Gemeinsam mit Stadträtin Elke Hanel-Torsch und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy wurde die neue Anlaufstelle für Bewohner*innen im Stadtteil eröffnet.

Gemeinsam für eine gute Nachbarschaft

Bereits seit zwei Jahren ist die Gebietsbetreuung Stadterneuerung im Oberen Hausfeld aktiv und begleitet die aktuellen Entwicklungen im neuen Stadtteil. Von Baustellenführungen bis zu Nachbarschaftsfesten – im Fokus aller Aktivitäten steht das Miteinander. Das neue Stadtteilmanagement-Lokal liegt bestens erreichbar nur wenige Gehminuten von der U2-Station Lina-Loos-Platz entfernt.

„Ab sofort informieren wir an unserem neuen Standort in der Maria-Gutmann-Gasse über Bauvorhaben und Planungen, fördern das Miteinander mit vielen gemeinsamen Aktivitäten, unterstützen neu Zugezogene bei Fragen rund ums Wohnen und Zusammenleben und bieten einen nachbarschaftlichen Treffpunkt“, freut sich Angela Salchegger, Projektleiterin der GB* im 22. Bezirk.

Das GB*Stadtteilmanagement Oberes Hausfeld ist im Auftrag der Stadt Wien als kostenlose Informations-, Vernetzungs- und Servicestelle tätig. Es begleitet die Stadtteilentwicklung, informiert über aktuelle Projekte, greift Anliegen aus der Nachbarschaft auf und fördert den Austausch zwischen Bewohner*innen, Bauträgern, Stadtverwaltung und weiteren Akteur*innen. Alle Informationen: stadtteilmanagement.wien

Das Obere Hausfeld: Einfach besser vernetzt

Dynamisch, vielfältig und zukunftsorientiert: So entwickelt sich das Donaustädter Stadtentwicklungsgebiet Oberes Hausfeld. Auf 26 Hektar entstehen rund 3.700 Wohnungen für 8.000 Bewohner*innen. Qualitätsvolle Grünräume, ein großer Bildungsstandort, leistbares Wohnen und Mobilität prägen die Entwicklung. Mit dem Oberen Hausfeld entsteht ein besonders gut an den öffentlichen Verkehr angebundener Stadtteil. Durch die U2-Stationen Hausfeldstraße und Lina-Loos-Platz sowie mehrere Straßenbahn- und Buslinien ist das Quartier hervorragend an den öffentlichen Verkehr angebunden.

Vorbeikommen und Mitgestalten: Die nächsten Termine

Nach dem gelungenen Eröffnungsfest im Juli stehen bereits die nächsten Termine an: Am Freitag, den 7. August 2026, lädt das GB*Stadtteilmanagement zu einem gemeinsamen „Dinner auf der Baustelle“ im Oberen Hausfeld. An einer langen Tafel hat die zukünftige Nachbarschaft Gelegenheit, sich im Baustellenambiente auszutauschen.

Am Donnerstag, den 10. September 2026, findet der zweite „Tag des Oberen Hausfelds“ statt. Das GB*Stadtteilmanagement lädt die zukünftige Nachbarschaft ein, sich über den neuen Stadtteil zu informieren und bei kreativen Stationen Kontakte zu knüpfen.

Eckdaten und Termine auf einen Blick:

GB*Stadtteilmanagement Oberes Hausfeld

Maria-Gutmann-Gasse 3/2, 1220 Wien

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 14-18 Uhr, Dienstag: 9-13 Uhr

Alle Informationen: gbstern.at

Baustellen-Dinner: Freitag, 7. August 2026 von 17-20 Uhr

Bitte um Anmeldung auf unserer Website.

Tag des Oberen Hausfeld: Donnerstag, 10. September 2026 von 15-19 Uhr