Sima/Czernohorszky/Zankl: Startschuss für 59 bepflanzte Baumscheiben in der Meidlinger Hauptstraße

Wien (OTS) -

Wiens große Entsiegelungs- und Begrünungsoffensive in Meidling geht weiter! Nach Begrünungsprojekten wie der Bonygasse und der Schönbrunner Straße wird nun die Meidlinger Hauptstraße aufgewertet: Die engen Baumscheiben rund um die 63 Platanen in der Meidlinger Hauptstraße werden vergrößert und üppig bepflanzt bzw. 2 davon mit Kleinstpflasterung versehen. Künftig werden damit 59 bunte Beete die Einkaufsstraße zieren. Um die optimale Versorgung für Bäume und Beete zu sichern, wird eine automatische Bewässerung installiert. Planungsstadträtin Ulli Sima hat gemeinsam mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Wilfried Zankl den Startschuss für die Arbeiten gegeben, die im November abgeschlossen sein sollen.

„Wir sind seit einigen Jahren in ganz Wien unterwegs, um in allen Bezirken Straßen und Plätze zu entsiegeln, zu begrünen und klimafit zu machen und so für mehr Lebensqualität in den Grätzeln zu sorgen. Mit den neuen großen bepflanzten Baumscheiben, die automatisch bewässert werden, schaffen wir bessere Bedingungen für die alten Bäume entlang der Meidlinger Hauptstraße und die bunten Beete werten die zentrale Einkaufsstraße deutlich auf. Über 500 m2 werden so entsiegelt - ein weiterer Beitrag gegen Hitzeinseln“, so Sima.

Lebensader durch Meidling wird begrünt

Die Meidlinger Hauptstraße ist eine wichtige Lebensader und Verkehrsknotenpunkt Meidlings. Sie verläuft über einen Kilometer vom Bahnhof Meidling quer durch den 12. Bezirk bis zur Schönbrunner Straße und ist seit den 90er Jahren zu großen Teilen eine Fußgängerzone. Hier, zwischen Geschäften und Lokalen, spielt sich das Leben im 12. Bezirk ab. Dazu tragen nicht nur die Geschäfte und Lokale bei, sondern auch die großen, schattenspendenden Bäume, die links und rechts der Straße besonders in den heißen Sommermonaten für Abkühlung sorgen. Bei den ersten Einpflanzungen 1970, dann 1995 und anschließend ab 2000 stätige Nachpflanzungen war eine automatische Bewässerung noch nicht Standard.

„Bäume schützen unsere Lebensqualität. Deshalb ist es unsere Pflicht, sie zu schützen. Dazu gehört unter anderem die richtige Bewässerung, damit sie speziell während langer Hitzeperioden gut gedeihen können. Auf der Meidlinger Hauptstraße werden die Bäume künftig automatisch bewässert. So können wir gewährleisten, dass sie stets genügend Wasser erhalten und der Wasserverbrauch genau reguliert wird“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Baumscheiben werden vergrößert und bepflanzt

Neben der automatischen Bewässerung erhalten die 63 Bäume neue Baumscheiben: Der Belag, der bisher den Wurzeln Raum zur Entfaltung nahm, wird entfernt. 59 dieser Baumscheiben werden begrünt und mit Sträuchern zusätzlich bepflanzt. Zwei weitere Baumscheiben bekommen wasserdurchlässiges Kleinsteinpflaster. So werden entlang der Meidlinger Hauptstraße über 500 m2 Quadratmeter begrünt.

Für noch mehr Abkühlung sorgt in Zukunft ein Trinkhydrant auf Höhe der Edelsinnstraße. Der bestehende Hydrant wird leicht versetzt und bekommt einen praktischen Trinkaufsatz. So können sich Fußgänger*innen wie Radfahrende mit einem Schluck frischen kühlen Hochquellwassers erfrischen!

Bonygasse und Schönbrunner Straße: Mehr Begrünung für Meidling

Über den Zuwachs und die Attraktivierung des Grätzls freut sich auch Meidlings Bezirksvorsteher Wilfried Zankl: „Mehr Bäume, mehr Begrünung, mehr Lebensqualität: Nachdem wir die Baumstandorte im Rahmen der Sanierung bereits verdoppelt haben, sorgen wir jetzt mit entsiegelten und begrünten Baumscheiben für spürbare Verbesserungen auf der Meidlinger Hauptstraße.“

Damit reiht sich die klimafitte Meidlinger Hauptstraße nahtlos an zwei weitere Projekte im 12. Bezirk, die mit Ende 2025 fertig wurden, ein: In der angrenzenden Bonygasse wurden von Ruckergasse bis Rotenmühlgasse 18 Bäume gepflanzt und über 300 Quadratmeter entsiegelt. Und auch auf der Schönbrunnerstraße Ecke Ruckergasse hat sich Ende 2025 noch einiges getan: Sieben neue Bäume sorgen hier nun für ein besseres Mikroklima, mehr als 200 Quadratmeter wurden hier entsiegelt. Eine neue Bank lädt zum Verweilen im Schatten der neuen Bäume ein und eine neue E-Scooter-Abstellfläche sowie neue Radbügel erleichtern die klimafitte Mobilität im Grätzl.

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