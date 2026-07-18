  • 18.07.2026, 13:34:02
  • /
  • OTS0010

FP-Haimbuchner/Rabl zu ETS-Reform: „Bundesregierung muss Einbeziehung der Müllverbrennung in den Emissionshandel verhindern“

CO2-Kosten verteuern Fernwärme und Müllgebühren – Bewährte Recyclingsysteme dürfen nicht bestraft werden

Linz (OTS) - 

Mit der von Seiten der EU-Kommission angekündigten Reform des ETS-Systems soll künftig auch die Müllverbrennung in den Emissionshandel einbezogen werden. Eine fatale Fehlentscheidung, so der stv. Landeshauptmann Oberösterreichs, Dr. Manfred Haimbuchner: „Die dann anfallenden CO2-Kosten werden nicht dazu führen, dass in den Haushalten plötzlich weniger Restmüll anfällt. Die Kosten werden vielmehr auf die Müllgebühren und auf die Fernwärmepreise aufgeschlagen und. Das ist eine völlig inakzeptable Belastung.“ Wie sich der Brüssler Irrweg in der Praxis konkret auswirken wird, zeigt das Beispiel Wels: „Mehr als 90 Prozent der Welser Fernwärme werden aus der ohnehin anfallenden Abwärme der Müllverbrennung erzeugt. Wird diese Anlage mit CO2-Zertifikaten belastet, zahlen das am Ende die Haushalte“, so der Welser Bürgermeister, Dr. Andreas Rabl.

Forderung: Österreich muss sich Allianz von Staaten anschließen, die Emissionshandel beenden wollen

Auch ökologisch sei die Maßnahme nicht nachvollziehbar, betonen beide Freiheitliche. Nicht verwertbarer Siedlungsabfall könne entweder verbrannt oder deponiert werden. Die Deponierung unbehandelter Abfälle sei in Österreich aus gutem Grund verboten, weil dabei Methan entsteht, das auf kurze Sicht rund 80-mal klimaschädlicher als CO2 ist: „Österreich setzt seit Jahren erfolgreich auf Recycling und die saubere Verbrennung des verbleibenden Restmülls. Die dabei entstehende Wärme wird zum Heizen genutzt. Dieses bewährte System jetzt mit zusätzlichen CO2-Kosten zu bestrafen, ist weder sozial noch ökologisch sinnvoll“, so Haimbuchner und Rabl. Abschließend fordern daher beide die Bundesregierung auf, die Einbeziehung der Müllverbrennung in den EU-Emissionshandel auf europäischer Ebene zu verhindern und sich der größer werdenden Zahl an Staaten anzuschließen, die sich für die Rücknahme der Reform und das Ende des Emissionshandels einsetzen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Oberösterreich
Birgitt Großauer-Thurner
Telefon: 06649072221
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-ooe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FLO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Landesgruppe Oberösterreich

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Oberösterreich
Birgitt Großauer-Thurner
Telefon: 06649072221
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-ooe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright