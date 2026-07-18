ÖAMTC: Starker Reiseverkehr seit den frühen Morgenstunden

Wien (OTS) -

Seit den frühen Morgenstunden verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen starken Reiseverkehr auf den Transitrouten Richtung Süden.

Hauptbetroffen waren die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg, ab Eben im Pongau sowie der Grenzübergang Karawankentunnel (A11) in Kärnten.

Auf der Pyhrn Autobahn (A9) kam es vor der Mautstelle Bosruck zu kurzen Wartezeiten und auf der Innkreis Autobahn (A8) ging es ab dem Grenzübergang Suben Richtung Wels abschnittsweise nur langsam voran.

In Tirol mussten sich die Autofahrer auf der Fernpassstraße (B179) ab dem Grenzübergang Füssen in Geduld üben.

Zwtl.: Schwerer Unfall auf der A1

Für zusätzliche Verkehrsbehinderungen mit einem Zeitverlust von einer Stunde sorgte ein schwerer Unfall auf der West Autobahn (A1) bei Oed in Fahrtrichtung Wien – mittlerweile sind wieder alle Fahrspuren befahrbar, der Stau hat sich aufgelöst, informiert der ÖAMTC.

Zwtl.: Club erinnert: Transitverkehr muss auf der A10 bleiben

Während der Sommerferien gelten an verkehrsreichen Tagen auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Puch-Urstein und Zederhaus Abfahrtssperren für den Transitverkehr.

Betroffen sind die Ausfahrten Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Pfarrwerfen-Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkel und Zederhaus.

Diese Ausfahrten dürfen ausschließlich von Fahrzeugen mit einem Fahrtziel in Österreich genutzt werden. Transitreisende müssen auf der A10 bleiben. Zusätzlich treten Durchfahrtssperren in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg in Kraft.

SERVICE:

Informationen zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps



(Fortsetzung möglich)