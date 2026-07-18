Wienflussweg endlich durchgängig ruckelfrei

Wien (OTS) -

Der beliebte Geh- und Radweg entlang des Wienflusses wurde im ersten Halbjahr 2026 zwischen Wolf in der Au und Nikolaisteg auf über einem Kilometer Länge komplett saniert und barrierefrei gestaltet. Bislang war die flussseitige Hälfte des Weges gepflastert. Dies war für Radfahrer*innen wie für Spaziergänger*innen gleichermaßen unbequem und mühsam. Der Abschnitt wurde nun im selben Belag ausgeführt wie die anderen Abschnitte des Wienflussweges.

„Der Wienflussweg ist sowohl für Alltags- wie auch Freizeitwege sehr beliebt und wird gern genutzt. Bislang war der Abschnitt ab Wolf in der Au stadteinwärts jedoch durch die Pflasterung schwer nutzbar – Radler*innen und Fußgänger*innen nutzen lieber den ungepflasterten Bereich. Dies führte zwangsläufig zu Konflikten. Ich bin froh, dass wir nun einen durchgängig barrierefreien Belag schaffen konnten. Nun steht dem Radlvergnügen auf über 6 km von Auhof bis nach Hietzing nichts mehr im Wege“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Der gemischte Geh- und Radweg führt auf insgesamt sechs Kilometer Länge von Auhof entlang des Wienflusses bis zur der Kennedy-Brücke/U-Bahnstation Hietzing und ist ein wichtiger Teil-Abschnitt des Wientalradweges vom Westen in die Innenstadt Wiens. Der Abschnitt zwischen der S-Bahn-Station Wolf in der Au und dem Nikolaisteg wurde nun im ersten Halbjahr des Jahres saniert. Der alte Belag aus Pflastersteinen und Asphalt wurde durch einen durchgehenden Betonbelag ersetzt und mit einer seitlichen Randlinie markiert. Die Breite bleibt mit 2,80 Metern netto gleich. Durch den neuen Belag ist eine durchgehende Berollbarkeit und damit bessere Befahrbarkeit gegeben.

Auch Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner zeigt sich sehr zufrieden: „Der Geh- und Radweg am Wienfluss ist eine der wichtigsten Verbindungen von Auhof und Hadersdorf-Weidlingau in die Stadt und zudem ein beliebter Freizeitweg. Alle, die hier unterwegs sind, wissen, wie eng es auf diesem Abschnitt werden konnte, weil auf dem Pflaster zu radeln wirklich mühsam war. Ich bedanke mich bei allen beteiligten Dienststellen, dass wir hier nun einen wirklich guten und berollbaren Geh- und Radweg haben.“

„Eine zukunftsfähige Infrastruktur zeichnet sich dadurch aus, dass sie barrierefrei und für alle Generationen leicht nutzbar ist. Durch den neuen Belag auf diesem Abschnitt wird der Wienflussweg auf seinen gesamten sechs Kilometern massiv aufgewertet und zu einer wichtigen Achse im Westen Wiens. Radfahrerinnen, Fußgänger, Läuferinnen und Familien mit Kinderwagen haben jetzt eine durchgehend komfortable Verbindung“, betont NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic.

Die Erneuerung des Wienflussweges ist Teil der Radwegoffensive 2026. Die rot-pinke Koalition hat seit dem Start 2021 bereits über 250 Projekte und knapp 100 km im Hauptradwegenetz umgesetzt, dazu kommen 50 km im Bezirksnetz. Auch heuer geht der Ausbau weiter, es stehen 33 Projekte und 12,5 km neue Radwege am Programm.

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