260 Jungstudierende feiern ihre Sponsion am IMC Krems

Krems (OTS) -

Zum 20-jährigen Jubiläum der Jungen Uni am IMC Krems tauchten 260 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren eine Woche lang in die faszinierende Welt der Wissenschaft und Forschung ein. Von 13. bis 17. Juli besuchten sie spannende Vorlesungen und Workshops am IMC Campus Krems. Am Ende der Woche wissen die Jungakademiker*innen nun wie es ist, einmal Hochschulluft zu schnuppern, von Professor*innen zu lernen und mit ihnen zu forschen und zu experimentieren.

„Ich gelobe“ und Sponsionshut-Werfen

Wie die „Großen“ schlossen die Jungstudierenden ihr Studium mit einer Sponsion am Freitag, 17. Juli 2026, im Veranstaltungssaal des IMC Krems ab. Das 20-jährige Bestehen der Jungen Uni bot dabei einen zusätzlichen Grund zum Feiern. Wichtige Programmpunkte waren das feierliche, mit der lateinischen Formel „Spondeo“ eingeleitete Gelöbnis, „das ganze Leben lang neugierig zu bleiben und immer Interesse an Wissenschaft und Forschung zu zeigen“ sowie das Werfen des Sponsionshutes. Weitere Highlights waren der Rückblick auf 20 Jahre Junge Uni sowie die „Geheimnisbox“, mit der die Moderationskinder, durch Gegenstände aus verschiedenen Workshops, die Woche Revue passieren ließen.

Die Jungakademiker*innen feierten ihre Sponsion mit ihren Familien, Lehrenden und Workshopleiter*innen sowie Udo Brändle, Geschäftsführer des IMC Krems, Tanja Ihden, stellvertretende akademische Leiterin des IMC Krems, und zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik – darunter Martina Diesner-Wais, Abgeordnete zum Nationalrat, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Dank der vielen Förderer und Sponsoren belaufen sich die Kosten der Jungen Uni für die Eltern auf nur zehn Euro pro Kind, gleichzeitig wird ein abwechslungsreiches Programm von höchster Qualität geboten.

„It’s all in me“

„Seit 20 Jahren begeistert die Junge Uni am IMC Krems Kinder und Jugendliche für Wissenschaft und Forschung. Wer schon früh erlebt, wie spannend es ist, Fragen zu stellen, Neues zu entdecken und selbst zu experimentieren, entwickelt Neugier und Kompetenzen, die weit über diese Woche hinausreichen. Gleichzeitig bietet die Junge Uni Eltern die Gewissheit, dass ihre Kinder während der Ferien bestens betreut werden. Es freut uns besonders, dass wir auch heuer wieder 260 jungen Menschen erste Einblicke in die Welt einer Hochschule ermöglichen konnten“ , so Udo Brändle.

Die Teilnehmenden der Jungen Uni konnten bei den 28 Vorlesungen und in den 57 Workshops die Faszination des Lernens und Wissens erleben. Die Junge Uni stand unter dem Motto „It’s all in me“. „Für das Motto ‚It’s all in me‘ haben wir uns entschieden, da es uns besonders wichtig ist, die Interessen und Potenziale der Kinder zu fördern und zu zeigen, was alles in ihnen steckt“ , erklärt die Projektleiterin Bianca Taller.

Verblüffende Experimente und spannende Projekte machten den Jungstudierenden Lust auf den Hochschul-Alltag. Auf sie wartete ein Pool an interessanten Workshops, wie beispielsweise „Astronomie“, „3D-Druck“, „Experimentieren macht Spaß“ oder „Backstage im Krankenhaus“.

Schultaschenaktion

Auch heuer wurden in Kooperation mit der Stepic CEE Charity Organisation powered by RBI Group wieder gebrauchte Schultaschen gespendet. Die Kinder der Jungen Uni konnten diese ans IMC Krems mitbringen und abgeben. Die Schultaschen werden von Partnerunternehmen gefüllt und danach an Kinder in Österreich, der Slowakei und in Rumänien gespendet.