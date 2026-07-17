Thommy Ten und Amélie van Tass lüften ihre WM-Prognose live auf Radio Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Wer wird Fußball-Weltmeister 2026? Diese Frage haben Thommy Ten und Amélie van Tass bereits am 26. Juni 2026 beantwortet und beim Rechtsanwalt in St. Pölten versiegeln lassen.

Die beiden Mentalmagier haben schon in der Vergangenheit für spektakuläre Vorhersagen gesorgt. Ob die magische Vorhersage wieder stimmt – dieses Geheimnis wird am Montag, dem 20. Juli, live auf Radio Niederösterreich gelüftet. Am Tag nach dem großen WM-Finale sind Thommy Ten und Amélie van Tass nach 8 Uhr zu Gast bei Roman Kreid in „Guten Morgen Niederösterreich“. Rechtsanwalt Markus Mayer, von dem das Kuvert vor Wochen versiegelt und verwahrt wurde, wird es vor laufenden Kameras und Journalisten live bei Radio Niederösterreich öffnen.

Und es wären nicht Thommy Ten und Amélie van Tass, wenn die Prognose „nur“ den Weltmeister im Kuvert enthalten würde. Notiert hat Amélie bei der Vorhersage am 26. Juni auch die genaue Finalpaarung sowie den Endstand des Spiels.

Thommy Ten & Amélie van Tass sind selbst sehr gespannt, ob sie es wieder geschafft haben: „Seit Wochen liegt unsere Vorhersage unangetastet im Safe – und nun wird sich endlich zeigen, ob wir tatsächlich richtiggelegen sind. Wir freuen uns sehr, dass diese besondere Enthüllung live im ORF Studio stattfindet und von zahlreichen Medien – weit über die Grenzen Österreichs hinaus bis in die USA – begleitet wird“.

Der ORF-Niederösterreich berichtet auch in „NÖ heute“, noe.ORF.at und auf seinen Social-Media-Kanälen über die Auflösung der WM-Prognose der niederösterreichischen Mentalmagier.