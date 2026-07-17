SPÖ-Seltenheim: „Von NS-Vergangenheit bis zu Verflechtungen mit den Identitären – die FPÖ hat ein Rechtsextremismus-Problem!“

Wien (OTS) -

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim belegen die Enthüllungen des „Spiegel“, dass die FPÖ ein Rechtsextremismus-Problem hat. „Von ihrer NS-Vergangenheit bis zu den engen Verflechtungen mit den rechtsextremen Identitären – die FPÖ arbeitet weder ihre ‚braunen Flecken‘ auf noch zieht sie einen klaren Trennstrich zum rechten Rand“, so Seltenheim, der das enge personelle, ideologische und organisatorische Naheverhältnis der FPÖ zu den rechtsextremen Identitären scharf kritisiert. „Die Enthüllungen des ‚Spiegel‘ zeigen nicht nur, dass die Nazi-Dichte in der FPÖ nach ihrer Gründung höher war als bisher bekannt, sondern auch, dass der sogenannte Historikerbericht der FPÖ das Papier nicht wert ist“, sagt Seltenheim. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Trotz Skandalen und Enthüllungen am laufenden Band kappt die FPÖ ihre Verbindungen zum Rechtsextremismus nicht. Kickl und Co. sind eine Gefahr für die Demokratie und die Sicherheit in Österreich. Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen!“, so Seltenheim heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) ls