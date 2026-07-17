AVISO! PK der FPNÖ - „Für ein besseres, für ein gescheites NÖ: Bildung ist wertvoll und kein Experimentierfeld"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Für ein besseres, für ein gescheites NÖ: Bildung ist wertvoll und kein Experimentierfeld“ mit FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.



Titel: Für ein besseres, für ein gescheites NÖ: Bildung ist wertvoll und kein Experimentierfeld



Redner: FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler



Zeit: Dienstag, 21. Juli 2026, 9.30 Uhr MESZ



Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal



Bitte um Anmeldung bis 20. Juli 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.