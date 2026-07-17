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AVISO! PK der FPNÖ - „Für ein besseres, für ein gescheites NÖ: Bildung ist wertvoll und kein Experimentierfeld"
Pressekonferenz am 21. Juli mit Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Für ein besseres, für ein gescheites NÖ: Bildung ist wertvoll und kein Experimentierfeld“ mit FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.
Titel: Für ein besseres, für ein gescheites NÖ: Bildung ist wertvoll und kein Experimentierfeld
Redner: FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler
Zeit: Dienstag, 21. Juli 2026, 9.30 Uhr MESZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 20. Juli 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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