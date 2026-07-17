Bundesheer unterstützt Waldbrandbekämpfung in der Steiermark

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 17. Juli, wurde das Bundesheer zur Unterstützung bei der Bekämpfung eines Waldbrandes im Raum Rössing/Ramsau (Obersteiermark) angefordert. Seit den Vormittagsstunden stehen zwei AW169 „Lion“ sowie ein Bundesheer-Tankkraftwagen im Assistenzeinsatz und unterstützen die örtlichen Behörden und Organisationen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen bereit, wenn sie gebraucht werden. Der Assistenzeinsatz bei der Waldbrandbekämpfung in der Steiermark zeigt einmal mehr, wie rasch und professionell das Bundesheer die Einsatzorganisationen unterstützt. Mein Dank gilt allen Kräften, die unter schwierigen Bedingungen im Einsatz stehen und zum Schutz der Bevölkerung beitragen.“

Der AW169 „Lion“ des Bundesheeres ist ein zehnsitziger, zweimotoriger Mehrzweckhubschrauber, der sowohl für zivile als auch militärische Zwecke verwendet wird. Er wurde speziell für Einsätze im Gebirge und in großen Höhen konzipiert und bietet ausreichende Leistungsreserven für solche Einsätze