  • 17.07.2026, 15:29:02
  • /
  • OTS0097

Bundesheer unterstützt Waldbrandbekämpfung in der Steiermark

Zwei Heeres-Hubschrauber und ein Tankkraftwagen im Assistenzeinsatz

Bundesheer unterstützt Waldbrandbekämpfung in der Steiermark
Wien (OTS) - 

Am Freitag, dem 17. Juli, wurde das Bundesheer zur Unterstützung bei der Bekämpfung eines Waldbrandes im Raum Rössing/Ramsau (Obersteiermark) angefordert. Seit den Vormittagsstunden stehen zwei AW169 „Lion“ sowie ein Bundesheer-Tankkraftwagen im Assistenzeinsatz und unterstützen die örtlichen Behörden und Organisationen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen bereit, wenn sie gebraucht werden. Der Assistenzeinsatz bei der Waldbrandbekämpfung in der Steiermark zeigt einmal mehr, wie rasch und professionell das Bundesheer die Einsatzorganisationen unterstützt. Mein Dank gilt allen Kräften, die unter schwierigen Bedingungen im Einsatz stehen und zum Schutz der Bevölkerung beitragen.“

Der AW169 „Lion“ des Bundesheeres ist ein zehnsitziger, zweimotoriger Mehrzweckhubschrauber, der sowohl für zivile als auch militärische Zwecke verwendet wird. Er wurde speziell für Einsätze im Gebirge und in großen Höhen konzipiert und bietet ausreichende Leistungsreserven für solche Einsätze

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Bundesheer unterstützt Waldbrandbekämpfung in der Steiermark [Bild, 169.06KB]

Bundesministerium für Landesverteidigung

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright