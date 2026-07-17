Der Premierenreigen beim Theaterfest Niederösterreich geht weiter

St. Pölten (OTS) -

Der Park von Schloss Haindorf in Langenlois beherbergt nach 30 Operettensommern unter der Marke Operette & Musical Langenlois heuer erstmals ein klassisches Musical: Am Donnerstag, 23. Juli, feiert ab 20 Uhr die musikalische Komödie „Hello, Dolly!“ Premiere (Musik und Gesangstexte: Jerry Herman, Buch: Michael Stewart). Im Mittelpunkt des Broadway-Klassikers steht die gewitzte Heiratsvermittlerin Dolly Gallagher Levi, die gleich mehrere Liebesgeschichten in die richtigen Bahnen lenkt. Mit dabei sind Verena Scheitz, Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz, Erwin Belakowitsch, Kerstin Grotrian, Victoria Sedlacek, Zoé Herscovici u. a. (Regie: Florian Musical Hurler, musikalische Leitung: Lorenz C. Aichner). Folgetermine: 24., 25. und 29. Juli sowie 1. und 7. August jeweils ab 20 Uhr bzw. 26. und 31. Juli, 2. und 8. August jeweils ab 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02734/3450, e-mail [email protected] und www.operettelangenlois.at.

Das Stadttheater der Bühne Baden setzt seinen Sommerspielplan mit dem Musical „Tootsie“ von David Yazbek (Musik und Gesangstexte) und Robert Horn (Buch) fort; Premiere ist am Freitag, 24. Juli, ab 19.30 Uhr. Auf die Bühne gebracht wird die 1982 mit Dustin Hoffman verfilmte Geschichte eines erfolglosen Schauspielers, der über Nacht zum Star wird, nachdem er beschlossen hat, sich als Frau zu verkleiden, von Dominik Hees, Clara Mills-Karzel, Missy May, Marika Lichter u. a. (Inszenierung: Felix Seiler, musikalische Leitung: Victor Petrov). Folgetermine: 28. und 30. Juli, 4., 5., 7., 11., 18., 21., 25., 26., 28. und 29. August jeweils ab 19.30 Uhr, 1. August ab 18 Uhr sowie 22. August ab 15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Ebenfalls am Freitag, 24. Juli, feiert ab 20.30 Uhr auf der Felsenbühne Staatz mit „Ghost – Nachricht von Sam“ eine der größten Romanzen der Filmgeschichte Premiere: Die Musicaladaption des oscarprämierten Hollywood-Klassikers von Bruce Joel Rubin, Dave Stewart und Glen Ballard mit Hits wie „Unchained Melody“ erzählt die Geschichte von Sam und Molly, deren Liebe selbst durch den Tod nicht endet. Zu sehen bzw. hören sind Stefan Bleiberschnig, Anna Burger, Christoph Apfelbeck, Werner Auer u. a. (Regie: Intendant Werner Auer, musikalische Leitung: Gregor Sommer) in Folge am 25., 30. und 31. Juli sowie 1., 6., 7., 8., 13. und 14. August jeweils ab 20.30 Uhr. Karten unter www.eventjet.at; nähere Informationen unter 0664/75031069, e-mail [email protected] und www.felsenbuehne-staatz.at.

Schließlich präsentieren die Sommerspiele Melk im Rahmen des „Theaterfest für Kids“ am Sonntag, 26. Juli, ab 16.30 Uhr in der Wachauarena Melk mit „Emma Ehrlich“ von Intendant Alexander Hauer eine Musikrevue für Kinder ab fünf Jahren. Ausgestattet mit einem feinen Gespür für Schwindeleien, macht sich die Protagonistin dabei auf die Suche nach der Wahrheit und lüftet so manches Geheimnis. Bestritten wird das musikalische Abenteuer von Hannah Darabos, Terry Chladt, Teresa Renner und Lukas Weinberger (Regie: Alexander Hauer) dann nochmals am 8. August ab 16.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.sommerspielemelk.at.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich unter 0664/1888018, e-mail [email protected] und www.theaterfest-noe.at.