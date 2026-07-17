FPÖ-Landbauer: „Gratulation an Mario Kunasek! Wo die FPÖ regiert, regiert der Hausverstand“

Sankt Pölten (OTS) -

„Bravo, Mario Kunasek! Die Steiermark hat den kompletten Gender-Irrsinn zu Grabe getragen und Binnen-I sowie Geschlechter-Sternchen aus dem Schriftbild verbannt“, sagt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach der Unterzeichnung des 20-seitigen Kommunikationserlasses in der Steiermark.

„Das ist für die Steirer ein Befreiungsschlag hin zur gewohnten Normalität“, stellt Udo Landbauer klar und verweist auf den Genderlass in NÖ im Jahr 2023 und die Vorreiterrolle des Landes Niederösterreich.

„Diese Verunstaltung des Schriftbildes und hausgemachte Unlesbarkeit gehören jetzt auch in der Steiermark der Vergangenheit an, und das ist gut so. Denn dieser Gender-Wahnsinn geht völlig an den echten Problemen und Sorgen der Landsleute und Familien vorbei. Dort, wo die FPÖ regiert, regiert der Hausverstand. Während sich die Verlierer-Ampel immer weiter von der Bevölkerung entfernt, rückt die FPÖ immer enger mit den Landsleuten zusammen“, schließt Udo Landbauer.