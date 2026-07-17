„Thema“: Gemeinsam lieben – getrennt leben

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert „Thema“ am Montag, dem 20. Juli 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Gemeinsam lieben – getrennt leben

„Mir ist wurscht, was die anderen denken“, sagt Dietmar Eichhorn über seine ungewöhnliche Ehe. Seine Frau Susanne Kosma und er leben seit Jahren nach dem Modell „Living Apart Together“. Getrennte Wohnungen, getrennte Alltage, aber bewusste gemeinsame Zeit. Er ist nach Ungarn gezogen, sie lebt in Wien. In 24 Jahren Beziehung haben sich die beiden so ihre Verliebtheit bewahrt, Schmetterlinge im Bauch inklusive. Nina Bausek und ihr Lebensgefährte Sven Porz haben sich nach vier Jahren von „Living Apart Together“ wieder verabschiedet und sind zusammengezogen. Anne-Maria Neubauer hat die beiden Paare für „Thema“ besucht.

Ertrinkungsunfälle – wenn riskantes Verhalten tödlich endet

„Wenn ein Gewitter aufzieht, der Sturm losgeht, zwei Meter hohe Wellen entstehen und ich mitten im See bin, komm ich einfach nicht mehr ans Ufer.“ Das sagt Peter Mittendorfer von der Wasserrettung Traunkirchen am Traunsee in Oberösterreich. Viele seiner Einsätze sind Folgen einer falschen Risikoeinschätzung. Dies betrifft vor allem Männer. Selbstüberschätzung, Gruppendruck, Alkohol oder andere Drogen tragen in Kombination mit der Hitze dazu bei, dass ein Tag am Wasser tödlich enden kann. Unter den heuer 30 Todesopfern von Ertrinkungsunfällen in Österreich waren nur drei Frauen. Barbara Krivanek und Oliver Rubenthaler waren für „Thema“ in Österreich unterwegs.

Sonnenstrom am Feld – Agri-Photovoltaik im Trend

„Wir bauen seit fünf Jahren Heidelbeeren an und haben uns die Frage gestellt, wie wir die empfindlichen Pflanzen am besten schützen können. Wir wollten keine Folientunnel, die viel Plastikmüll verursachen, so sind wir auf die Agri-PV gekommen“, sagt Markus Wurzer. Auf seinem Hof in Wieselburg wachsen Beeren unter einem Solardach. Knapp 5.000 Solarmodule erzeugen nicht nur Strom für den Betrieb, sondern auch für mehr als 500 Haushalte. Die Anlage schützt die Pflanzen vor Hagel, Starkregen, Hitze und Frost, sie reduziert Mehltaubefall und erleichtert die Arbeit für die Erntehelfer. Markus Waibel berichtet.

Vogelschutz – Projekte, die Hoffnung geben

„Als ich angefangen habe, hatte ich drei Brutpaare und zwölf Junge. Der Steinkauz war bei uns kurz vorm Aussterben. Heuer haben wir 110 Brutpaare und 400 Junge.“ Das sagt Hans Wurm aus Gols im Burgenland. Er stellt Nistkästen auf, damit Steinkäuze dort brüten und ihre Jungen aufziehen können. Walter Watzl im Waldviertel lässt große Pachtflächen brachliegen, um zahlreichen Vogelarten ein Rückzugsgebiet zu bieten. Auf seinen Wiesen leben mehr Braunkehlchen als in ganz Oberösterreich. Warum ist Vogelschutz wichtig? Was sagt der Rückgang der Populationen über den Zustand unserer Welt? Eine Reportage von Markus Stachl.