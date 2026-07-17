  • 17.07.2026, 13:44:02
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  • OTS0081

Fahrbahnerneuerungen in Warth und Altlengbach abgeschlossen

Investitionen in die Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - 

Auf der L 143 Kirchauer Straße in Warth wurden die Fahrbahn auf einer Länge von rund 530 Metern erneuert. Die Fahrbahn hat nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprochen. Die Straßenbauarbeiten wurden durch die Firma Pusiol aus Gloggnitz mit Unterstützung der Straßenmeisterei Neunkirchen ausgeführt. Die Gesamtbaukosten für den Straßenbau von rund 150.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Ebenfalls abgeschlossen sind die Hangsicherungs- und Fahrbahnerneuerungsarbeiten im Zuge der L 124 in Altlengbach, die aufgrund des Starkregenereignisses im September 2024 entstanden sind. Hier gab es auf einer Länge von rund 200 Metern mehrere Rutschungen der Böschung zum Lengbach. Die schwerwiegendsten Rutschungen hatten eine Tiefe von rund zwei Metern. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Neulengbach in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund fünf Monaten ausgeführt. Die Gesamtkosten von rund 790.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Der NÖ Straßendienst bedankt sich bei den Anrainern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während den Bauarbeiten.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

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