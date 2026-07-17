FPÖ – Nepp: Rot-schwarze Packelei erschüttert Wien – Ludwig muss jetzt alle Hinterzimmer-Deals offenlegen

Wien (OTS) -

„Was Walter Ruck laut den veröffentlichten Aufzeichnungen über seine Gespräche mit SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig schildert, ist ein Skandal der Sonderklasse. Ludwig muss jetzt unverzüglich offenlegen, welche Personalentscheidungen und politischen Absprachen mit Walter Ruck getroffen wurden. Was wurde im Schweizerhaus vereinbart? Was wurde im Weinkeller ausgepackelt? Welche weiteren Deals gab es hinter verschlossenen Türen?“, so der Wiener FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp in einer Reaktion zu den Enthüllungen von „Kronen Zeitung“ und „Profil.



Für Nepp erklären die veröffentlichten Aussagen auch das politische Verhalten der Wiener Volkspartei. „Jetzt ist auch klar, warum die Wiener ÖVP seit Jahren praktisch keine echte Oppositionsarbeit mehr macht. Wer selbst davon spricht, dass die ÖVP in Wien ohnehin keine Rolle spiele, bestätigt den Eindruck einer rot-schwarzen Einheitspartei, die sich öffentlich streitet und hinter den Kulissen gemeinsame Interessen absichert.“



Besonders befremdlich seien die veröffentlichten Aussagen rund um den Anitta-Müller-Cohen-Platz. „Dass Bürgermeister Ludwig selbst die Benennung des Platzes bei der WKO-Zentrale an eine jüdische Frauenrechtlerin verhindert haben soll, ist besonders widerlich.“



„Es pfeifen die Spatzen längst von den Dächern, dass noch weitere brisante Aussagen und Zitate existieren, die Bürgermeister Ludwig massiv unter Druck bringen werden. Das war erst der Anfang“, so der Wiener FPÖ-Chef weiter.

„Wir werden sämtliche parlamentarischen Kontrollinstrumente ausschöpfen und alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen. Die Wiener Bevölkerung hat Anspruch auf vollständige Aufklärung. Diese Vorgänge zeigen einmal mehr, wie dringend Wien einen politischen Kurswechsel braucht. Nur eine starke FPÖ steht für echte Kontrolle statt rot-schwarzer Machtpolitik und Hinterzimmer-Deals.“