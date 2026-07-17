  • 17.07.2026, 13:24:33
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Grüne Wien/Kraus, Malle: Berichte rund um WK-Chef Ruck zeigen Postenschacher, Machtmissbrauch und Frauenfeindlichkeit

Recherchen zeigen Sittenbild des alten Denkens – völlig inakzeptabel

Wien (OTS) - 

Die aktuellen Berichte von „profil“ und „Krone“ zeichnen ein beschämendes Bild von Postenschacher, Machtmissbrauch und Frauenfeindlichkeit im Umfeld von Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck. "Die Recherchen zeigen die engen Verflechtungen zwischen Wirtschaftskammerpräsident Ruck und Bürgermeister Ludwig. Einzelne Männer teilen sich die Stadt, Ämter und Geld auf. Das ist Politik des alten Denkens und erinnert an Zustände der 1960er-Jahre. Dass es so etwas im Jahr 2026 noch gibt, ist völlig inakzeptabel“, so Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien, und Julia Malle, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen Wien.

„Die Berichte zeigen, wie ein kleiner Zirkel schamlos Postenschacher betreibt. Schon bei der Besetzung der Wirtschaftsagentur Wien wurde dieses System sichtbar. Dass diese Position nicht ausgeschrieben wurde, ist ein klarer Regelbruch", so Kraus.

„Die Berichte offenbaren ein höchst problematisches und sexistisches Frauenbild. Ein System, das Frauen salutieren lässt, ihnen von oben herab Befehle erteilt und sie ausschließt, ist ein feministischer Tiefpunkt und zeigt ein Sittenbild der schwarz-roten Männerbünde auf. Gerade vor dem Hintergrund des modernen Frauenbildes, das die SPÖ nach außen vermitteln möchte, sind die geschilderten Vorgänge beschämend“, so Malle.

Die heutigen Berichte kommen zu einer Zeit, in der die Stadtregierung mit massiven Verfehlungen des ehemaligen Abteilungsleiters der MA59 konfrontiert ist. „Diese Berichte machen deutlich, dass altes Denken sowohl beim Wirtschaftskammerpräsidenten als auch beim Bürgermeister tief verankert ist. Es darf nicht sein, dass Männernetzwerke auf höchster Ebene demokratische Institutionen für ihre eigenen Interessen missbrauchen“, so Kraus und Malle abschließend.

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