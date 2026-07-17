Wirtshauskultur Niederösterreich wächst weiter: Fünf neue Betriebe, bewährte Gastlichkeit

St. Pölten (OTS) -

Die Wirtshauskultur Niederösterreich darf sich über weiteren Zuwachs freuen: Im Jahr 2026 konnte der Verein mit seinen rund 200 Mitgliedsbetrieben bereits fünf neue Wirtshäuser gewinnen. Der renommierten Weinstube im Nikolaihof Wachau folgten in der ersten Jahreshälfte „Das Markthof“, das „Gasthaus Herbst“, das „EGINO“ und der „Stuttnerhof“.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Unsere Wirtshäuser sind weit mehr als Orte des Genusses. Sie sind lebendige Treffpunkte, Ausdruck unserer niederösterreichischen Lebensart und wichtige Partner für die regionale Wertschöpfung in Niederösterreich. Die fünf neuen Mitgliedsbetriebe zeigen einmal mehr, wie Wirtshauskultur heute gelebt wird – mit Qualität, Bodenständigkeit und viel Gespür für die Besonderheiten der jeweiligen Region. Ein herzliches Willkommen an die neuen Wirtinnen und Wirte der Wirtshauskultur Niederösterreich!“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Kulinarik ist ein wesentlicher Bestandteil des Urlaubserlebnisses in Niederösterreich. Die neuen Mitgliedsbetriebe bereichern nicht nur die Wirtshauskultur, sondern auch das touristische Angebot in den Regionen. Zugleich stärken sie ein Netzwerk, das Qualität, regionale Verankerung und gelebte Gastfreundschaft sichtbar macht – und Niederösterreich als Genussdestination weiter profiliert.“

Hartmuth Rameder, Obmann der Wirtshauskultur Niederösterreich betont: „Die Wirtshauskultur Niederösterreich lebt von Betrieben, die ihre eigene Handschrift einbringen und zugleich unsere gemeinsamen Werte teilen. Mit den neuen Mitgliedsbetrieben gewinnen wir engagierte Gastgeberinnen und Gastgeber, die regionale Küche, persönliche Gastlichkeit und hohe Qualität überzeugend umsetzen.“

Die Wirtshauskultur Niederösterreich verbindet seit über 30 Jahren die unterschiedlichsten Gastronominnen und Gastronomen Niederösterreichs – renommierte Haubenlokale zählen ebenso zu den Mitgliedern wie gemütliche Dorfwirtshäuser. Sie vereint ein gemeinsamer Qualitätsanspruch, echte Gastfreundschaft, ein Bekenntnis zu regionalen Produkten und kreative Neuinterpretationen traditioneller Küche.

Weitere Informationen: wirtshauskultur.at/neue-mitgliedsbetriebe