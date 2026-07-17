„Mythos Film Festival“ in Klosterneuburg

St. Pölten (OTS) -

Mit dem „Mythos Film Festival“ verwandelt sich der Klosterneuburger Rathausplatz vom 22. Juli bis 30. August wieder in eine einzigartige Kinokulisse unter freiem Himmel, umgeben vom historischen Ambiente des Rathauses und des Stifts. Das Programm aus österreichischen und internationalen Kassenschlagern umfasst Filmhits wie „Der Teufel trägt Prada 2“, „Glennkill: Ein Schafskrimi“, „Ab durch die Mitte“, „Blue Moon“, „Amore und Basta“ und die „Vaiana“-Realverfilmung.

Dazu warten heuer drei Themenabende: Am 26. Juli präsentiert der Soroptimist Club Klosterneuburg die französische Komödie „Die progressiven Nostalgiker“, bei dem ein Ehepaar aus den 1950er-Jahren ins Jahr 2025 katapultiert wird. Vor dem Film gibt es eine Einführung zum Frauenschwerpunkt. Der 17. August steht dann ganz im Zeichen des Klimaschutzes, wenn die Klima- und Energie-Modellregion „Zukunftsraum Wienerwald“ zu „Yanuni – Die Stimme des Amazonas“ lädt. Zu sehen ist der Dokumentarfilm über Juma Xipaia, eine indigene Anführerin aus dem Herzen des Amazonas, bei freiem Eintritt. Nicht zuletzt bietet das „Mythos Film Festival“ am 18. und 20. August mit der Eröffnung und einem Langfilmspecial zwei „Shortynale“-Filmabende. Die Preisüberreichung des Kurzfilmfestivals findet dann am 22. August in der Babenbergerhalle statt.

Die Gastronomie startet täglich um 17 Uhr; ergänzt wird das Programm durch Musik und Live-Acts. Beginn der Vorführungen jeweils um 21 Uhr. Karten unter https://shop.eventjet.at/klosterneuburgfilm; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02243/444-302 und www.klosterneuburg.at/filmstadt bzw. www.klosterneuburg.at/Shortynale.