GVV-Bundesvorsitzender Kocevar unterstützt SPÖ-Wasser-Petition: „Wichtige Initiative zum Schutz unseres Trinkwassers“

Wien (OTS) -

Der Vorsitzende des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbandes (GVV) und SPÖ-Kommunalsprecher im Nationalrat, Bürgermeister Wolfgang Kocevar begrüßt die SPÖ-Wasser-Petition „Grundversorgung statt Profit. Unser Wasser schützen.“ als „wichtige Initiative zum Schutz unseres Trinkwassers“. „Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage. Gerade die Auswirkungen der Klimakrise mit längeren Hitze- und Trockenperioden zeigen immer deutlicher, dass sauberes Trinkwasser keine Selbstverständlichkeit mehr ist und ein immer knapper werdendes Gut zu werden droht. Umso dringlicher ist daher der Schutz unseres Trinkwassers, den die SPÖ mit einer Reihe von Maßnahmen wie zum Beispiel einer neuen Wasserstrategie und einem klaren Vorrang für Trinkwasserversorgung bei Mangellagen vorantreiben will“, betont Kocevar heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den GVV-Vorsitzenden steht fest: „Die Trinkwasserversorgung ist ein zentraler Teil der Daseinsvorsorge. Hier leisten die Gemeinden Tag für Tag Enormes. Angesichts der Auswirkungen der Klimakrise, die laut Studien dazu führen könnte, dass in den kommenden Jahrzehnten über 470 Gemeinden von Wassermangel betroffen sein könnten, brauchen die Gemeinden Unterstützung. Schon jetzt muss in manchen Gemeinden die Wasserversorgung über Nacht aufgrund der Trockenheit abgestellt werden. Umso notwendiger ist es, Gemeinden bei der Sicherung ihrer Wasserversorgung zu stärken“, verweist Kocevar auf einen wichtigen Punkt der Wasser-Petition der SPÖ.

Kocevar spricht sich weiters entschieden gegen jede Form der Privatisierung unseres Wassers aus: „Unser Wasser muss öffentliches Gut bleiben – und es muss in öffentlicher Hand bleiben. Außerdem muss die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung in Zukunft uneingeschränkt Vorrang vor anderen Nutzungen haben. Wenn Wasser knapp wird, darf es keine Zweifel geben, dass zuerst die Versorgung der Menschen sichergestellt werden muss. Trinkwasser ist keine Ware wie jede andere, sondern Teil unserer öffentlichen Daseinsvorsorge“, so Kocevar. Auch „mehr Transparenz bei großen Grundwasserentnahmen und die Umsetzung einer wirksamen österreichischen Wasserstrategie sind wichtige Maßnahmen, um unsere Trinkwasserversorgung zukunftsfit zu machen und für unsere Regionen abzusichern“, so Kocevar, der abschließend zur Unterstützung der SPÖ-Wasser-Petition aufruft. „Trinkwasser darf niemals eine Frage des Geldes oder des Wohnortes sein. Es ist ein Grundrecht und ein öffentliches Gut. Wer unsere Gemeinden und die sichere Wasserversorgung stärken will, sollte diese Petition unterstützen.“

SERVICE: Hier geht’s zur SPÖ-Petition „Grundversorgung statt Profit. Unser Wasser schützen.“: https://www.spoe.at/unser-wasser-schuetzen/

(Schluss) mb/ls