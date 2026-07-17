SPÖ-Termine von 20. bis 26. Juli 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 20. Juli 2026

Forschungs- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Informellen Rat Forschung in Dublin teil (bis 21. Juli).

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder ist im Rahmen einer Delegationsreise des Wohnausschusses des Europäischen Parlaments in Riga und Helsinki (bis 23. Juli).

DIENSTAG, 21. Juli 2026

SPÖ-Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler nimmt an der Eröffnung der Bregenzer Festspiele teil.

16.00 Uhr Die SPÖ-Bundesbildung und SPÖ Vorarlberg laden zum 1. Bregenzer Sommergespräch, das Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft, Medien und politischer Bildung zu einer öffentlichen Diskussion zusammenführt. Eröffnet wird die Veranstaltung unter dem Motto „Wohin steuert die Welt?“ vom Vorsitzenden der SPÖ Vorarlberg Mario Leiter. Die inhaltliche Einführung erfolgt durch den SPÖ-Bundesbildungsvorsitzenden Prof. Dr. Gerhard Schmid. Im Anschluss findet eine Diskussion mit SPD-Staatssekretärin Dr.in Bärbel Kofler, RHI-Aufsichtsratsvorsitzendem Dr. Herbert Cordt und der Journalistin Daniela Kittner statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der SPÖ-Bundebildung (Restaurant Kornmesser, Kornmarktplatz 5, 6900 Bregenz).

MITTWOCH, 22. Juli 2026

12.00 Uhr Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Tourauftakt der Kinderuni Wien on Tour teil (Campus der Universität Wien, 1010).

DONNERSTAG, 23. Juli 2026

10.30 Uhr Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Eröffnung des Themenwegs „Fraustadt.Freistadt“ teil (Hauptplatz Freistadt, 4240 Freistadt).

16.00 Uhr Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Eröffnung der Kinderuni Hagenberg teil (Audimax der FH Hagenberg, Softwarepark 11, 4232 Hagenberg im Mühlkreis).

FREITAG, 24. Juli 2026

11.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Salzburg Summit teil (Salzburg Congress, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg).

SONNTAG, 26. Juli 2026

SPÖ-Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler und Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nehmen an der Eröffnung der Salzburger Festspiele teil.

(Schluss) ls/lw