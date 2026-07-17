Lotto: Wie wäre es, mit 12 Millionen Euro einfach „unterzutauchen“?

Wien (OTS) -

Im neunten Anlauf ist es gelungen: Aus dem neunten Siebenfachjackpot ist am vergangenen Mittwoch der erste Achtfachjackpot geworden. Rechtzeitig zum 40-Jahr-Jubiläum der Österreichischen Lotterien, und damit auch von Lotto „6 aus 45“, konnte ein neuer Meilenstein gesetzt werden:

Etwas mehr als elf Millionen Tipps (und damit etwa das Vierfache einer normalen Runde) müssten bis Sonntag, 19:00 Uhr abgegeben werden, um das Ziel von 12 Millionen Euro für den Sechser auch zu erreichen. Da neue Meilensteine erfahrungsgemäß stets eine besondere Anziehungskraft ausüben, sind die Österreichischen Lotterien auch zuversichtlich. Bis Freitag Mittag wurden jedenfalls bereits 4,7 Millionen Tipps abgegeben, wobei die intensiveren Zeiten – mit bis zu 200 Tipps pro Sekunde – mit Freitag Nachmittag und Samstag Vormittag noch bevorstehen.

Mit einem 12-Millionen-Solo-Sechser jedenfalls würde man Platz 2 in der Rangliste der höchsten Lotto Gewinne in Österreich belegen.

Was tun mit 12 Millionen Euro?

Lotto Gewinner:innen in Österreich sind zum überwiegenden Teil vernünftig und nennen dem Hochgewinnbetreuer gegenüber in erster Linie, dass sie sich ihre Wohnsituation verbessern wollen: Eigentum statt Miete, Haus statt Wohnung, ein Zweitwohnsitz im Grünen. Hier ein paar extravagante Möglichkeiten, den Gewinn zu verwenden: Für 12 Millionen Euro würde man, um beim Thema zu bleiben, bekommen:

Historische Villen in bester Lage von Wien, etwa im 19. Bezirk.

Luxuriöse Penthouses in Dubai.

Exklusive Chalets in Kitzbühel.

Private Inseln in der Karibik.

Ein Weingut in der Toskana.

Mit dem Gewinn untertauchen

Wer mit dem Gewinn von 12 Millionen Euro untertauchen will, kann das im wahrsten Sinne des Wortes, und sogar auf sehr stilvolle Art und Weise: Im teuersten Hotel der Welt, dem Lover's Deep Luxury Submarine Hotel in den karibischen Gewässern vor der Insel St. Lucia. Man könnte sich in dieser genialen Unterwasser-Unterkunft etwa 80 Tage – mit Partner:in 40 Tage – lang einmieten, denn eine Nacht kostet dort pro Person rund 150.000 Euro. Dafür gibt’s einen eigenen Butler und einen eigenen Koch, sowie einen extravaganten Blick auf die gesamte Unterwasserwelt.

Wer es auf längerfristig anlegt, der könnte 65 Jahre lang monatlich 15.000 Euro ausgeben, und das wären immerhin täglich 500 Euro.

Quicktipp, Normalschein oder Systemschein?

Es sind größtenteils Quicktipps, die da durch die Leitungen huschen und verspeichert werden. Bei großen Jackpots hat der Quicktipp mit 55 Prozent den absolut größten Anteil am gesamten Tippaufkommen; 35 Prozent entfallen auf den Normalschein, werden also händisch angekreuzt, und 10 Prozent auf den Systemschein. Und exakt dieses Verhältnis ergibt sich, wenn man jene 96 Sechser analysiert, die nach Fünf-, Sechs- und Siebenfachjackpots getippt wurden: 53 wurden per Quicktipp erzielt, 34 per Normalschein und 9 per Systemschein.

Denn entscheidend ist nicht die Art, sondern die Anzahl der Tipps. Mit einem einzigen Tipp liegt die Wahrscheinlichkeit auf einen Sechser bei rund 1:8 Millionen, schon ein zweiter Tipp verdoppelt die Chance auf 1:4 Millionen. Und so weiter.