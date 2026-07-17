SPÖ-Seltenheim zu Juni-Inflation: „Inflation sinkt, SPÖ wirkt!“

Wien (OTS) -

Laut Daten der Statistik Austria ist die Inflation im Juni deutlich gesunken. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ist klar, dass der konsequente Kampf der SPÖ gegen die Teuerung erfolgreich ist: „Die Inflation sinkt, die SPÖ wirkt. Das SPÖ-Regierungsteam rund um Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer hat mit Eingriffen bei den Mieten, Strompreisen und Lebensmittelkosten maßgeblich dazu beigetragen, dass das Leben der Menschen leistbarer wird“, so Seltenheim, der auf wichtige Maßnahmen wie die Mietpreisbremse, den Strom-Sozialtarif, den Medikamentenpreisdeckel und die Spritpreisbremse verweist. „Wir haben versprochen, die Teuerung nicht durchrauschen zu lassen. Wir halten Wort: Die SPÖ schützt die Menschen vor extremen Preisanstiegen und bringt Ordnung in den Markt“, so Seltenheim, der heute, Freitag, betont, dass die SPÖ bis Ende 2026 insgesamt 1,5 Milliarden Euro zur Inflationsdämpfung durchgesetzt hat. ****

„Der Rückgang der Teuerung ist eine gute Nachricht für alle Haushalte und Betriebe in Österreich“, sagt Seltenheim. Klar sei aber auch, dass man mit einer Juni-Inflation von 3,2 Prozent noch nicht dort sei, wo man hinwolle: „Der Einsatz für ein leistbares Leben hat höchste Priorität. Die SPÖ ist und bleibt der Motor im Kampf gegen die Teuerung“, so Seltenheim, der auf die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel verweist. „Seit 1. Juli sind viele Lebensmittel billiger. Damit entlasten wir Familien und dämpfen die Inflation weiter“, so Seltenheim, der scharfe Kritik an FPÖ und Grünen übt: „Die FPÖ hat im Parlament gegen fast jede Maßnahme zur Bekämpfung der Teuerung gestimmt. Und auch die Grünen waren im Paarlauf mit der FPÖ gegen wichtige Entlastungsmaßnahmen wie die Mehrwertsteuer-Halbierung auf Grundnahrungsmittel. Wer sich so wie Kickl und Gewessler gegen Anti-Teuerungsmaßnahmen stellt, stellt sich gegen die Bevölkerung“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/mb