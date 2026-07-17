Wien (OTS) -

Die Konjunkturaussichten für Österreich haben sich zuletzt leicht aufgehellt. Gleichzeitig sorgen die jüngsten geopolitischen Entwicklungen für neue Unsicherheit und erhöhen die Risiken für die Weltwirtschaft. Damit trifft die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung auf ein weiterhin zunehmend fragiles internationales Umfeld. Für die exportorientierte Industrie stellt sich damit die Frage, wie belastbar die vorsichtige Erholung angesichts neuer geopolitischer Unsicherheiten tatsächlich ist.

Wie schätzt die heimische Industrie ihre aktuelle wirtschaftliche Lage und die Perspektiven für die kommenden Monate ein? Welche Rolle spielen die jüngsten geopolitischen Entwicklungen für Geschäftserwartungen, Exporte und Investitionen? Und welche Maßnahmen muss die Bundesregierung nun weiter prioritär aus der Industriestrategie umsetzen, um den Industriestandort zu stärken, Investitionen zu mobilisieren und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern? Antworten auf diese Fragen liefert die Präsentation der Ergebnisse der IV-Konjunkturumfrage für das 2. Quartal 2026.

Dienstag, 21. Juli 2026, 10:00 Uhr

IV-Media Center, Haus der Industrie

Ihre Gesprächspartner sind:

Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär

Christian Helmenstein, IV-Chefökonom

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

Es gibt auch die Möglichkeit, die Pressekonferenz via Livestream zu verfolgen.

EINLADUNG IV-Pressegespräch: "IV-Konjunkturumfrage 2. Quartal 2026", 21. Juli 2026, 10:00 Uhr, Haus der Industrie

Mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Chefökonom Christian Helmenstein

Datum: 21.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4

1031 Wien

Österreich