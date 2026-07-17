- 17.07.2026, 11:50:32
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EINLADUNG IV-Pressegespräch: "IV-Konjunkturumfrage 2. Quartal 2026", 21. Juli 2026, 10:00 Uhr, Haus der Industrie
Mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Chefökonom Christian Helmenstein
Die Konjunkturaussichten für Österreich haben sich zuletzt leicht aufgehellt. Gleichzeitig sorgen die jüngsten geopolitischen Entwicklungen für neue Unsicherheit und erhöhen die Risiken für die Weltwirtschaft. Damit trifft die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung auf ein weiterhin zunehmend fragiles internationales Umfeld. Für die exportorientierte Industrie stellt sich damit die Frage, wie belastbar die vorsichtige Erholung angesichts neuer geopolitischer Unsicherheiten tatsächlich ist.
Wie schätzt die heimische Industrie ihre aktuelle wirtschaftliche Lage und die Perspektiven für die kommenden Monate ein? Welche Rolle spielen die jüngsten geopolitischen Entwicklungen für Geschäftserwartungen, Exporte und Investitionen? Und welche Maßnahmen muss die Bundesregierung nun weiter prioritär aus der Industriestrategie umsetzen, um den Industriestandort zu stärken, Investitionen zu mobilisieren und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern? Antworten auf diese Fragen liefert die Präsentation der Ergebnisse der IV-Konjunkturumfrage für das 2. Quartal 2026.
Dienstag, 21. Juli 2026, 10:00 Uhr
IV-Media Center, Haus der Industrie
Ihre Gesprächspartner sind:
Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär
Christian Helmenstein, IV-Chefökonom
Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]
Es gibt auch die Möglichkeit, die Pressekonferenz via Livestream zu verfolgen.
EINLADUNG IV-Pressegespräch: "IV-Konjunkturumfrage 2. Quartal 2026", 21. Juli 2026, 10:00 Uhr, Haus der Industrie
Mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Chefökonom Christian Helmenstein
Datum: 21.07.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Haus der Industrie
Schwarzenbergplatz 4
1031 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at
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