  • 17.07.2026, 11:50:32
  • /
  • OTS0051

EINLADUNG IV-Pressegespräch: "IV-Konjunkturumfrage 2. Quartal 2026", 21. Juli 2026, 10:00 Uhr, Haus der Industrie

Mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Chefökonom Christian Helmenstein

Wien (OTS) - 

Die Konjunkturaussichten für Österreich haben sich zuletzt leicht aufgehellt. Gleichzeitig sorgen die jüngsten geopolitischen Entwicklungen für neue Unsicherheit und erhöhen die Risiken für die Weltwirtschaft. Damit trifft die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung auf ein weiterhin zunehmend fragiles internationales Umfeld. Für die exportorientierte Industrie stellt sich damit die Frage, wie belastbar die vorsichtige Erholung angesichts neuer geopolitischer Unsicherheiten tatsächlich ist.

Wie schätzt die heimische Industrie ihre aktuelle wirtschaftliche Lage und die Perspektiven für die kommenden Monate ein? Welche Rolle spielen die jüngsten geopolitischen Entwicklungen für Geschäftserwartungen, Exporte und Investitionen? Und welche Maßnahmen muss die Bundesregierung nun weiter prioritär aus der Industriestrategie umsetzen, um den Industriestandort zu stärken, Investitionen zu mobilisieren und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern? Antworten auf diese Fragen liefert die Präsentation der Ergebnisse der IV-Konjunkturumfrage für das 2. Quartal 2026.

Dienstag, 21. Juli 2026, 10:00 Uhr
IV-Media Center, Haus der Industrie

Ihre Gesprächspartner sind:

Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär

Christian Helmenstein, IV-Chefökonom

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

Es gibt auch die Möglichkeit, die Pressekonferenz via Livestream zu verfolgen.

EINLADUNG IV-Pressegespräch: "IV-Konjunkturumfrage 2. Quartal 2026", 21. Juli 2026, 10:00 Uhr, Haus der Industrie

Mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Chefökonom Christian Helmenstein

Datum: 21.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie
Schwarzenbergplatz 4
1031 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Dienstag, 21.07.2026, 10:00]

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright