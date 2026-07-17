80. Bregenzer Festspiele im ORF: Programmschwerpunkt zum Festivaljubiläum mit Eröffnung, Opern, Dokus, Magazinen u. v. m.

Wien (OTS) -

Feierstimmung am Bodensee: Ab 22. Juli 2026 begehen die Bregenzer Festspiele ihr 80-jähriges Bestehen und präsentieren bis 23. August ein außerordentliches Kulturfeuerwerk, das sich sehen und hören lassen kann. Der ORF als Hauptmedienpartner widmet dem Jubiläum einen umfangreichen trimedialen Programmschwerpunkt in ORF 2, ORF III, 3sat, Ö1, in Sendungen des ORF Vorarlberg sowie auf ORF ON mit zahlreichen Festspielhöhepunkten. Vom feierlichen Eröffnungsfestakt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Wiener Symphonikern, über die neue Seebühnenproduktion „La traviata“, die überhaupt erstmals auf dem Spielplan des Festivals steht, die neue Hausoper – Leoš Janáčeks selten gespielte Oper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ –, bis zu zahlreichen Konzerten, begleitenden Magazinen und Dokus sowie aktueller Berichterstattung, u. a. in den „ZIB“-Ausgaben, in den Ö1-„Journalen“, in „Vorarlberg heute“ und Radio Vorarlberg, sowie im ORF.at-Netzwerk – u. a. ORF ON und ORF Sound. Den Auftakt im Radio macht Ö1 am Samstag, dem 18. Juli, mit einer Ausgabe von „Apropos Klassik“ (15.05 Uhr) über acht Jahrzehnte Bregenzer Festspiele, im TV geht es am 20. Juli mit dem „kulturMONTAG“ los (22.30 Uhr, ORF 2), der sich mit dem Jubiläumsprogramm ebenso befasst wie mit den Subventionskürzungen, mit denen das renommierte Traditionsfestival zu kämpfen hat.

Eröffnungstag mit u. a. Live-Festakt, „Kultur Heute Spezial“, „Vorarlberg heute“ aus Bregenz

Live aus dem Festspielhaus überträgt der ORF auch heuer den glanzvollen Festakt zur „Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026“ am Mittwoch, dem 22. Juli – mit Vorberichterstattung ab 9.55 Uhr in ORF 2, ab 10.30 Uhr in 3sat; via Live-Stream auf vorarlberg.ORF.at –, der auch heuer wieder vom ORF Vorarlberg produziert wird. Ö1-Moderatorin Eva Teimel fungiert als Kommentatorin, Martina Köberle vom ORF Vorarlberg führt im Vorfeld Live-Interviews u. a. mit Festspielintendantin Lilli Paasikivi sowie Festspielkünstlerinnen und -künstlern. Der Eröffnung widmet sich am Abend in ORF III ein „Kultur Heute Spezial“ (19.40 Uhr) zu den Festspielen mit u. a. einer Live-Schaltung zur Festspielintendantin, das regionale TV-Magazin „Vorarlberg heute“ kommt live aus Bregenz (19.00 Uhr, ORF 2 V). ORF Radio Vorarlberg sendet ganztägig aus dem gläsernen Studio direkt vom Festspielgelände.

Operngenuss mit „La traviata“ und „Die Ausflüge des Herrn Brouček“, weiters: „kulturMONTAG", Festspielmagazin, Making-of-Doku

Die Neuinszenierung von Giuseppe Verdis Meisterwerk „La traviata“ ist der erste Höhepunkt der 80. Bregenzer Festspiele und feiert am Eröffnungsabend ihre See-Premiere. Der ORF überträgt die zweite Aufführung der Produktion am Freitag, dem 24. Juli, live um 21.20 Uhr in ORF 2 (Dacapo: 29. August, 20.15 Uhr, 3sat). Den Opernklassiker über das Lieben und Sterben der Pariser Edelkurtisane Violetta Valéry nach Alexandre Dumas’ berühmtem Roman „Die Kameliendame“, der eine zeitlose Geschichte über Liebe, Verlust und gesellschaftliche Zwänge erzählt, hat Regisseur Damiano Michieletto aus dem 19. Jahrhundert in die glamouröse, aber auch unbarmherzige Zeit der 1920er Jahre, der „Roaring Twenties“, verlegt. „La traviata“ – „die vom Weg Abgekommene“ – findet sich in einer Welt zwischen Jazzclubs und dekadenten Festen, Lebenshunger und Zerbrechlichkeit wieder, in der scheinbar alles erlaubt ist – außer echter Liebe. Die Wiener Symphoniker spielen unter der Leitung von Kirill Karabits. In der Titelpartie steht Marjukka Tepponen auf der Bühne, in den weiteren Hauptrollen sind Julien Behr als Alfredo und Vladimir Stoyanov als dessen Vater Giorgio zu erleben. Es singen der Bregenzer Festspielchor und der Prager Philharmonische Chor.

Einstimmend auf die Opernpremiere der Jubiläumssaison bzw. das weitere diesjährige Programm berichten in ORF 2 bereits am 20. Juli der „kulturMONTAG“ (22.30 Uhr) sowie vor der Opern-Live-Übertragung am Freitag, dem 24. Juli, bereits um 18.30 Uhr das vom ORF-Landesstudio produzierte „Bregenzer Festspielmagazin 2026“ (Dacapos: 26. Juli, 9.30 Uhr, ORF III; 27. Juli, 10.45 Uhr, ORF 2). Ergänzend dazu sendet ORF 2 am Sonntag, dem 2. August, um 18.25 Uhr, das ebenfalls vom ORF Vorarlberg hergestellte „Österreich Bild: Verdis La traviata – Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt“ (Dacapos: 6. August, 10.45 Uhr, ORF 2; 9. August, 9.30 Uhr, ORF III; 25. August, 12.50 Uhr und 29. August, 15.30 Uhr, 3sat).

Auch die neue Bregenzer Festspielhausproduktion, Leoš Janáčeks Opernrarität „Die Ausflüge des Herrn Brouček“, ist im ORF zu erleben: Die Premierenvorstellung erklingt live am Donnerstag, dem 22. Juli, um 19.30 Uhr in Ö1, im Fernsehen ist die Inszenierung von Yuval Sharon am Sonntag, dem 2. August, um 22.25 Uhr in ORF III zu sehen. Auf der Bühne dieser schonungslosen Satire auf bürgerliche Selbstzufriedenheit, moralische Trägheit und die ewige menschliche Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen, stehen Peter Hoare in der Titelpartie, weiters u. a. Mihails Culpajevs, Tatev Baroyan und Károly Szemerédy. Die Wiener Symphoniker dirigiert Robert Jindra. Es singt der Prager Philharmonische Chor.

Jubiläumsfestspiele in Ö1: Oper, Konzerte, Magazine, Musiksendungen, „Ö1 Klassik-Treffpunkt“

„Von Kieskähnen, großen Stimmen und dem Bodensee – acht Jahrzehnte Bregenzer Festspiele“ lautet am Samstag, dem 18. Juli, der Titel der Ausgabe von „Apropos Klassik“ (15.05 Uhr), mit der das Kulturradio Ö1 auf die 80. Bregenzer Festspiele einstimmt.

Zum Auftakt der abendlichen Opernübertragung am Donnerstag, dem 23. Juli, begibt sich „Stimmen hören“ (14.05 Uhr) unter dem Titel „Bregenz singt!“ auf akustische Festspiel-Spurensuche im Archiv. Ab 19.30 Uhr überträgt Ö1 dann die Premiere von Leoš Janáčeks „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ live.

Die Bregenzer Festspiele stehen am Freitag, dem 31. Juli, im Mittelpunkt von „Intrada – Festivalmagazin“ (10.05 Uhr).

Tags darauf, am Samstag, dem 1. August, kommt der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ (10.05 Uhr) live aus dem Seefoyer im Festspielhaus Bregenz. Zu Gast bei Helene Breisach sind Dirigent Robert Jindra, Intendantin Lilli Paasikivi, die Leiterin der Kostümabteilung Lenka Radecky und der technische Leiter des Festivals, Wolfgang Urstadt.

Am Freitag, dem 7. August, um 19.30 Uhr, ist die Aufnahme eines Konzerts der Wiener Symphoniker unter der Leitung von Dalia Stasevska und mit Werken von Kaija Saariaho, Lili Boulanger und Antonín Dvorák zu hören. Es singen Emily D’Angelo (Mezzosopran), Andrew Staples (Tenor) und Rafael Fingerlos (Bariton).

„Douce France“ heißt es am Dienstag, dem 18. August, um 14.05 Uhr in Ö1, wenn Anne Sofie von Otter (Mezzosopran), Bengan Janson (Akkordeon), Johan Siberg (Klavier), Fabian Fredriksson (Gitarre) und Anders Jakobsson (Violine) französische Chansons u. a. von Reynaldo Hahn, Friedrich Hollaender, Léo Ferré, Norbert Glanzberg, Barbara und Georges Moustaki interpretieren.

Am Dienstag, dem 25. August, sendet Ö1 um 19.30 Uhr ein Konzert der Wiener Symphoniker unter der Leitung von Petr Popelka mit Werken von Bernd Richard Deutsch (österreichische Erstaufführung), Maurice Ravel und Modest Mussorgsky.

Ein weiteres, bei den Bregenzer Festspielen aufgezeichnetes Konzert präsentiert Ö1 am Dienstag, dem 8. September, um 19.30 Uhr: Unter dem Dirigat von Leo McFall spielt das Symphonieorchester Vorarlberg Kompositionen von Ethel Smyth, Benjamin Britten, Elizabeth Maconchy und Edward Elgar, es singt Sopranistin Emma Kajander.

Bregenzer Festspiele 2026 im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk informiert im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung inkl. eines Specials auf vorarlberg.ORF.at über die Bregenzer Festspiele 2026. Streams der TV- und Radiosendungen von und zu den Festspielen werden auf ORF Sound sowie ORF ON (im Rahmen der Videokollektion zum ORF-Kultursommer) bereitgestellt. Auch Festspiel-Highlights vergangener Jahrzehnte stehen im ORF-ON-Videoarchiv zur Geschichte Vorarlbergs bereit.

Der ORF TELETEXT berichtet in den Kultur-Topstorys sowie im Magazin „Kultur und Show“ (inkl. Festspielprogramm auf Seite 415) über das Geschehen in Bregenz.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum: Barrierefreie Übertragung der Eröffnung

Die Übertragung der „Eröffnung Bregenzer Festspiele 2026“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für das gehörlose und hörbehinderte Publikum stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und vom ÖGS-Dolmetsch-Team Lydia Sammer und Delil Yilmaz live übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 W (in SD via Antenne) und auf ORF ON via Live-Stream.

Die barrierefreien Sendungen sind auf ORF ON auch als Video-on-Demand abrufbar.