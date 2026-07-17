Korrektur: Sanierungsstart: Neue topmoderne Polizeiinspektion für Meidling

Wien (OTS) -

Mit dem Spatenstich am 17. Juli 2026 durch Innenminister Gerhard Karner, Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Elke Hanel-Torsch und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner startet die Stadt Wien mit der Generalsanierung des Amtsgebäudes in der Hufelandgasse/Theresienbadgasse. Die bisherige Polizeiinspektion Hufelandgasse übersiedelt innerhalb des Amtsgebäudes in neue und barrierefreie Räumlichkeiten am neuesten Stand der Technik. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

„Die Stärkung der Polizei geht weiter. Einerseits mit hohen Aufnahmezahlen in allen Bundesländern. Andererseits mit der Investition in schlagkräftige und zeigemäße Infrastruktur und Polizeiinspektionen“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

„Mit der Generalsanierung des Amtshauses in der Hufelandgasse/Theresienbadgasse setzt die Stadt Wien einen weiteren wichtigen Schritt zur Modernisierung ihrer öffentlichen Infrastruktur und damit für Sicherheit und Erreichbarkeit für alle Wienerinnen und Wiener. Neben der Schaffung von modernen Bedingungen für die Polizeiarbeit legen wir bei der Sanierung besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, sagte Stadträtin Hanel-Torsch.

„Eine moderne Polizei braucht moderne Infrastruktur. Mit der neuen Polizeiinspektion schaffen wir zeitgemäße Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verbessern gleichzeitig die Rahmenbedingungen für einen effizienten und bürgernahen Polizeidienst“, ergänzte Landespolizeivizepräsident Eigner.

Neue Polizeiinspektion auf 1.230 Quadratmetern

Die Stadt Wien investiert rund 19 Millionen Euro in die Generalsanierung des Gebäudes. Für die neue Polizeiinspektion in der Hufelandgasse/Theresienbadgasse werden dann rund 1.230 Quadratmeter moderne Flächen für die tägliche Polizeiarbeit zur Verfügung stehen. Weitere Gebäudeflächen sollen vom Magistratischen Bezirksamt Meidling und von Dienststellen der Stadt Wien genutzt werden.

Im Zuge der Sanierung des historischen Gebäudes sind unter anderem die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung, Verbesserungen beim Brandschutz und der Barrierefreiheit sowie die Schaffung zusätzlicher Büroflächen durch den Ausbau des bislang ungenutzten Dachgeschosses geplant.

„Ich freue mich, dass jetzt sowohl die Polizei als auch der Magistrat moderne Arbeitsbedingungen bekommen. Das ist eine gute Investition in die Sicherheit unseres Bezirks“, erklärte Bezirksvorsteher Wilfried Zankl anlässlich des Sanierungsstarts in der Theresienbadgasse.

Investitions- und Klimamaßnahmenprogramm der Wiener Amtshäuser

2023 wurde das Investitions- und Klimamaßnahmenprogramm für die Amtshäuser vom Wiener Gemeinderat beschlossen. Damit der Kernbestand der Amtsgebäude auch in Zukunft die hohen Anforderungen erfüllen kann, wurden die einzelnen Gebäude vom Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien einer technischen Beurteilung unterzogen, um mit entsprechenden Investitionen einen modernen, zukunftssicheren und klimagerechten Gebäudebetrieb zu gewährleisten.