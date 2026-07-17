Astoria Artshow: Auftakt für die neue Kunstmesse in Wien

Wien (OTS) -

Gemeinsamer Aufbruch der Wiener Galerienszene: Vom 10. bis 13. September 2026 öffnet die neue Astoria Artshow in der historischen Astoria Garage im 8. Bezirk in Wien ihre Türen. Initiator und Ausrichter des neuen Messe-Formats ist der Verein VAU - Vienna Art United, ein Zusammenschluss von 35 führenden Wiener Galerien mit dem Ziel, gemeinsam eine zeitgenössische Kunstmesse mit internationaler Strahlkraft zu etablieren. Das diesjährige Ausstellungsformat bildet den Auftakt und die Preview-Edition für eine neue Wiener Kunstmesse ab 2027.



Die Astoria Artshow wird rund 70 österreichische und internationale Galerien zusammenbringen und etablierte wie auch aufstrebende künstlerische Positionen präsentieren. Veranstaltungsort ist die Astoria Garage in Wien, ein beeindruckendes Architekturjuwel aus dem Jahr 1923, die erstmals als Veranstaltungsort für ein großes Kunstevent genutzt wird.



Die Initiative sieht sich als direkte Antwort auf die Einstellung der viennacontemporary und die diesjährige Absage der SPARK Art Fair Vienna – ein Vakuum, das die Wiener Galerienszene nun mit der neuen Astoria Artshow aktiv füllt. "Unser Anspruch ist es, höchste internationale Qualitätsstandards mit einem offenen, solidarisch getragenen und zukunftsorientierten Format zu verbinden" , sagt Markus Peichl, Obmann von VAU – Vienna Art United. "Unser Ziel ist es, die Kräfte des österreichischen Galerienstandorts zu bündeln und ein zukunftsweisendes und nachhaltig erfolgreiches Messeformat von internationalem Renomée zu entwickeln.”

Astoria Garage: Historisches Juwel wird zum Kunst-Hotspot

Die Location der neuen Kunstmesse, die namensgebende Astoria Garage, gilt als Europas erste und größte Turmgarage und zählt zu den bedeutendsten historischen Garagenbauten des Kontinents. Die sechsgeschoßige Hochgarage mit ihrer charakteristischen spiralförmigen Rampenauffahrt und der markanten Glaskuppel über dem ehemaligen Tankplatz, steht exemplarisch für die Architektur der Moderne und ist bis heute in wesentlichen Teilen in ihrer ursprünglichen Struktur erhalten. Die offene Bauweise mit ihren großzügigen Fensterflächen sorgt auf allen Ebenen für natürliches Licht und schafft eine besondere räumliche Qualität für die Präsentation zeitgenössischer Kunst. Die Verbindung aus historischer Architektur und industriellem Charakter macht die Astoria Garage zu einem einzigartigen Ausstellungsort.



Das solidarische Modell



Ein besonderes Merkmal der neuen Astoria Artshow ist das solidarische Teilnahme-Modell, basierend auf der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der teilnehmenden Galerien: Die Teilnahmegebühren sind nach Umsatzstärke und Unternehmensgröße der teilnehmenden Galerien gestaffelt – nicht nach der Größe der Ausstellungsfläche. Somit wird eine faire und nachhaltige Beteiligung der Galerien – unter Berücksichtigung ihrer Wirtschaftskraft – ermöglicht.



Die Astoria Artshow wird mit Unterstützung der Stadt Wien und des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport realisiert.

„Die Förderungen ermöglichen es den Wiener Galerien, eine wirklich unabhängige, eigenständige neue Kunstmesse zu etablieren und ein deutliches Signal für den dynamischen Kunststandort Wien zu setzen“ , sagt Markus Peichl (Galerie Crone Wien). Neben ihm gehören dem Vorstand von VAU - Vienna Art United die Galerist:innen Thomas Krinzinger (Krinzinger), Maximilian Thoman (Elisabeth und Klaus Thoman), Karoline Bartosch-Hilger (Hilger), Antonia Lia Orsi (City Galerie) und Isabell Kisling-Steinek (Steinek) an.



ECKDATEN

Astoria Artshow

Veranstalter: VAU - Vienna Art United

10.–13. September 2026

Astoria Garage, Trautsongasse 4, 1080 Wien

Öffnungszeiten: täglich 12:00–19:00 Uhr

Save the date: Pressekonferenz: 10. September 2026, 10:00 Uhr



Kontakt VAU - Vienna Art United:

Markus Peichl (Galerie Crone Wien), Obmann VAU - Vienna Art United

Tel. +43 1 5813164

[email protected]