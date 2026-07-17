Grüne Wien/Kickert, Hirschenhauser ad UNESCO-Welterbekomitee: "Wien muss seine Hausaufgaben für den Erhalt des Welterbe-Status machen"

Wien (OTS) -

Im Rahmen der 48. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Busan (Südkorea) wird in den kommenden Tagen erneut beraten, ob die Wiener Innenstadt ihren Status als UNESCO-Welterbe behält. Das historische Zentrum von Wien steht seit 2017 auf der Liste des gefährdeten Welterbes. Die UNESCO nahm die Wiener Innenstadt aufgrund von städtebaulichen Entwicklungen und Hochhausprojekten auf diese Liste.



Laut der Entscheidungsvorlage für die Sitzung soll Wien – wie bereits in den vergangenen Jahren – weiterhin auf der Liste des gefährdeten Welterbes ("Rote Liste") verbleiben. Die österreichische Delegation wird sich natürlich bemühen, eine Streichung Wiens von dieser Liste zu erreichen. Für die Grünen Wien ist jedoch klar: Der Welterbe-Status lässt sich nicht durch diplomatische Überzeugungsarbeit sichern, sondern nur durch die konsequente Umsetzung der Empfehlungen des UNESCO-Welterbekomitees. „Wer den Welterbe-Status der Wiener Innenstadt erhalten will, muss die offenen Aufgaben ernsthaft angehen. Es braucht konkrete Maßnahmen statt Symbolpolitik”, betonen Jennifer Kickert, Grüne Gemeinderätin, und Alexander Hirschenhauser, Klubobmann Grüne Innere Stadt.



Dabei geht es nicht nur um das Projekt „Heumarkt Neu”. Ebenso wichtig sind die Umsetzung eines Dachkatasters für die historische Innenstadt, der Schutz des Ensembles Belvedere/Schwarzenberg, der Erhalt historischer Gärten in Privatbesitz sowie der Nachweis, dass der Managementplan für das Welterbe in den vergangenen fünf Jahren tatsächlich wirksam umgesetzt wurde.

Die Konferenz in Busan ist die weltweit größte UNESCO-Veranstaltung des Jahres. Rund 3.000 Delegierte aus 196 Mitgliedstaaten sowie Vertreter:innen der UNESCO-Generaldirektion nehmen daran teil. Das Welterbekomitee entscheidet über neue Welterbe-Nominierungen und bewertet gleichzeitig den Erhaltungszustand bestehender Welterbestätten.