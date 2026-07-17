DIE.NACHT wird „Angenehm“! ORF-Premiere von Antonia Stabingers erstem Solo-Kabarettprogramm

Wien (OTS) -

Die „Sommerfrische“ bringt Kabarett in DIE.NACHT! Den Auftakt macht Antonia Stabinger mit der ORF-Premiere ihres preisgekrönten Solo-Debüts „Angenehm“ – am Dienstag, dem 21. Juli 2026, um 23.00 Uhr in ORF 1 und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON.

Antonia Stabinger wagt mit „Angenehm“ den großen Soloschritt – und landet einen Volltreffer. Ihr Debüt-Programm ist humorvoll, unerschrocken und gesellschaftspolitisch pointiert. Die Grazerin schlüpft in Figuren, die so schräg wie klug sind, und spricht über weibliche Körperlichkeit, Sexualität und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags mit feinsinniger Satire und gehörig Schmäh. Davon war auch die Jury des Österreichischen Kabarettpreises begeistert und zeichnete „Angenehm“ mit dem „Programmpreis 2025“ aus.

Die weiteren „Sommerfrische“-Termine:

28. Juli: Thomas Maurer „Trotzdem“ (ORF-Premiere)

4. August: Isabell Pannagl „Neues aus dem Dachgeschoss“ (ORF-Premiere)

11. August: Gernot Kulis „Kulisionen“ (in zwei Teilen)

18. August: Maria Muhar „Storno“ (ORF-Premiere)

25. August: Severin Gröbner „ÜberHaltung“

1. September: Tricky Niki „Größenwahn“ (ORF-Premiere)

8. September: Heidelbeerhugo „10-Meter-Turm“ (ORF-Premiere)