Stift Admont überzeugt mit innovativer Kommunikation – gleich zwei Projekte für den Steirischen Landespreis

Admont (OTS) -

Gleich zwei Projekte des Stiftes Admont nehmen beim PR-Panther teil, dem Steirischen Landespreis für herausragende Public Relations und kreative Öffentlichkeitsarbeit. Der von der WKO Steiermark vergebene Landespreis zeichnet in verschiedenen Kategorien herausragende steirische Kommunikationsprojekte und Kampagnen aus und zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche.

Die Projekte „Schule macht Marketing“ des Stiftsgymnasiums Admont sowie „Weltgrößte Klosterbibliothek und Museum des Stiftes Admont: Historisches innovativ kommuniziert“ sind beim PR-Panther am Start.

Kommunikation entlang der Bildungsreise

Mit „Schule macht Marketing“ verfolgt das Stiftsgymnasium Admont das Ziel, sich trotz demografischer Herausforderungen als attraktive Bildungsinstitution zu positionieren. Dafür wurde eine integrierte Kommunikationsstrategie entwickelt, die den gesamten Entscheidungsprozess von Schülerinnen, Schülern und Eltern begleitet. Social Media, Online-Marketing und klassische Medienarbeit wurden gezielt miteinander verknüpft und durch authentische Einblicke in den Schulalltag ergänzt.

Kulturerbe zeitgemäß kommuniziert

Das zweite nominierte Projekt zeigt, wie die weltgrößte Klosterbibliothek und das Museum des Stiftes Admont mit innovativen Kommunikationsmaßnahmen neue Zielgruppen erreichen können. Die Kommunikationsstrategie kombinierte klassische Medienarbeit mit kreativen Formaten und aufmerksamkeitsstarken Kooperationen. Ergänzend eröffneten KI-gestützte Visualisierungen neue digitale Perspektiven auf Bibliothek und Museum und machten einen der bedeutendsten Kulturschätze Europas auf zeitgemäße Weise auch in den sozialen Medien erlebbar.

„Die beiden Nominierungen sind eine schöne Bestätigung für unseren Anspruch, Kommunikation innovativ, authentisch und zielgruppenorientiert zu gestalten. Ob im Bildungsbereich oder in der Kulturvermittlung – wir möchten Menschen begeistern und die Besonderheiten des Stiftes Admont zeitgemäß erlebbar machen. Dass wir mit zwei so unterschiedlichen Projekten für den PR-Panther nominiert wurden, freut uns ganz besonders und ist eine Anerkennung für die engagierte Arbeit vieler Beteiligter.“

Mario Brandmüller, Wirtschaftlicher Leiter des Museums sowie Leiter für Tourismus und Kommunikation des Stiftes Admont

„Die Zusammenarbeit mit dem Stift Admont ist für uns als Agentur etwas Besonderes. Gemeinsam entwickeln wir Kommunikationsprojekte, die Tradition und Innovation auf authentische Weise verbinden und Menschen begeistern. Dass zwei dieser Projekte jetzt auch beim PR-Panther teilnehmen, freut uns ganz besonders.“

Bernd Maier, Geschäftsführer der Rubikon Werbeagentur Graz

Public Voting

Neben der Fachjury entscheidet auch die Öffentlichkeit über die Preisträger. Das Public Voting läuft bis 10. August 2026 unter: https://voting.pr-panther.com/