„Das war die Fußball-WM“: ORF blickt mit Doku und Talk zurück

Wien (OTS) -

Es war eine spektakuläre Fußball-WM 2026 mit 52 Live-Spielen im ORF und mehr als einmal dachten sich die Fußballfans: „Bis du deppat!“. Für ORF 1 Grund genug, am Tag nach dem Finale Spanien – Argentinien (am 19. Juli, ab 18.10 Uhr live in ORF 1) noch einmal zurückzublicken – dokumentarisch und mit einem Talk. Zu sehen ab 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.

20.15 Uhr, ORF 1: „Das war die FIFA Fußball-WM 2026 – Die Dokumentation“

In der packenden Doku „Das war die FIFA Fußball-WM 2026“ blicken Megan Leybourne und Martin Unger auf das längste, intensivste und spektakulärste Turnier der Fußballgeschichte zurück. Ein emotionales Highlight bildet dabei das rot-weiß-rote Fußball-Märchen: Österreichs langersehntes WM-Comeback nach 28 Jahren. Neben den sportlichen Glanzlichtern – von Traumtoren der Extraklasse bis hin zu den dramatischsten Last-Minute-Entscheidungen – beleuchtet die Dokumentation auch die größten Aufreger und Skandale abseits des Rasens. Am Ende dreht sich alles um die eine, ultimative Frage: Wer darf den begehrtesten Pokal der Welt in den Himmel heben?

21.20 Uhr, ORF 1: „Das war die FIFA Fußball-WM 2026 – Der Talk“

Aus dem WM-Studio in Wien meldet sich ein letztes Mal Bernhard Stöhr, um diese außergewöhnliche Weltmeisterschaft Revue passieren zu lassen. Gemeinsam mit den ORF-Experten Peter Stöger und Roman Mählich wird das historische Turnier analysiert. Im Fokus der Runde steht das emotionale WM-Comeback Österreichs nach 28 Jahren. Von den spektakulärsten Traumtoren über taktische Meisterleistungen bis hin zu den hitzigsten Skandalen und Aufregern wird kein Thema ausgelassen. Die finale Bilanz zum Kampf um den begehrtesten Pokal der Fußballwelt.