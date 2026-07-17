- 17.07.2026, 10:19:32
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Ehemaliger Fußball-Nationalteamspieler und Erfolgstrainer Peter Stöger im Ö1-„Journal zu Gast“ am 18.7.
Der ehemalige Fußball-Nationalteamspieler und Erfolgstrainer Peter Stöger ist am Samstag, den 18. Juli bei Thomas Langpaul „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
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