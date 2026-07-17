Ernst H. Gombrichs „Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser“ als Ö1-Sommerserie ab 21. Juli

Wien (OTS) -

„Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser“ des Kunsthistorikers Ernst H. Gombrich, gelesen vom zweifachen Oscar-Preisträger Christoph Waltz, ist als sechsteilige Ö1-Sommerserie von 21. Juli bis 25. August jeweils dienstags von 16.05 bis 17.00 Uhr zu hören.

Gombrichs Jugendbuchklassiker aus dem Jahr 1935 erzählt in 39 Kapiteln auf rund 300 Seiten die Geschichte der Menschheit von den ersten Hochkulturen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Gombrich gelingt es dabei, historische Entwicklungen verständlich und anschaulich zu erzählen. Statt einer bloßen Aufzählung von Daten und Ereignissen steht bei ihm die Frage im Mittelpunkt, wie Menschen lebten, dachten und auf die Veränderungen ihrer Zeit reagierten. Gelesen von Christoph Waltz – diese Hörbuchfassung ist bei argon Hörbuch erschienen – verbindet die Reihe historische Erzählung mit anschaulicher Vermittlung. Sie richtet sich an junge Hörerinnen und Hörer, bietet aber auch Erwachsenen einen gut verständlichen Überblick über zentrale Entwicklungen der Geschichte und zeigt, wie sehr unsere Gegenwart von den Entscheidungen und Konflikten vergangener Zeiten geprägt ist.

Ausgehend von der Renaissance zeichnet die Reihe nach, wie sich Europa in der Neuzeit grundlegend veränderte. Humanismus, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Entwicklungen prägen eine Zeit des Aufbruchs, Reformation und die religiösen Konflikte des 16. und 17. Jahrhunderts zeigen, wie stark Glaubensfragen mit politischer Macht verbunden sind. Absolutismus, Aufklärung und Revolutionen führen zu neuen Vorstellungen von Staat, Gesellschaft und Menschenrechten. Auch die großen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts stehen im Mittelpunkt, Industrialisierung, soziale Bewegungen und die Entstehung moderner Nationalstaaten verändern Wirtschaft, Politik und Alltag. Gleichzeitig rücken globale Entwicklungen stärker in den Blick, von den europäischen Entdeckungsfahrten über koloniale Expansion bis zu den politischen Spannungen, die schließlich in den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts münden.

„Renaissance und Neue Welt“ ist Thema der ersten Folge am Dienstag, den 21. Juli ab 16.05 Uhr. Die weiteren Folgen behandeln „Reformation und Gegenreformation“ (28.7.), „Am Hof des Sonnenkönigs“ (4.8.), „Die französiche Revolution und Napoleon“ (11.8.), „Das Zeitalter der industriellen Revolution“ (18.8.) und „Erster Weltkrieg und der Aufstieg totalitärer Diktaturen“ (25.8.). Im Gespräch zwischen Sendungsgestalter Kurt Reissnegger und Zeithistoriker Wolfgang Maderthaner wird in der Reihe auch eine kritische Würdigung und Einordnung dieser vom damals 25-jährigen Ernst Gombrich in nur sechs Wochen verfassten „Weltgeschichte“ versucht. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.