Brigitte-Bierlein-Frauenpreis 2026 - Bewerbungen noch bis 17. August möglich

Wien (OTS) -

„Frauen-Empowerment beginnt bei jungen Talenten und setzt sich in starken Vorbildern fort. Der Brigitte-Bierlein-Frauenpreis schlägt genau diese Brücke: Er stärkt Mut, eröffnet Chancen und macht weiblichen Erfolg sichtbar. Bis 17. August sind noch Bewerbungen möglich.“ motiviert Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. „Innovation und wirtschaftlicher Erfolg entstehen dort, wo Talente ihre Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen. Ich freue mich, wenn sich viele Frauen für den Brigitte-Bierlein-Preis bewerben. Ihr Engagement stärkt den Wirtschafts- und Innovationsstandort Österreich und schafft Vorbilder für viele andere“, betont OeNB-Gouverneur Martin Kocher.

Das Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) lädt gemeinsam mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zur Bewerbung ein. Ganz im Sinne von Brigitte Bierlein, der ersten Bundeskanzlerin Österreichs, rückt der den Brigitte-Bierlein-Frauenpreis 2026 Frauen ins Rampenlicht, die Verantwortung übernehmen, neue Wege gehen und so als Vorbilder für die nächste Generation wirken. Gesucht werden junge Frauen unter 35 Jahren, die mit Innovationskraft, unternehmerischem Denken und gesellschaftlichem Engagement wichtige Impulse für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Österreich setzen

Die Bewerbungsphase endet am 17. August

Bewerbungen sowie Nominierungen sind über die Website des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus möglich.