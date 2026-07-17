Sanierungsstart: Polizeiinspektion in Meidling bekommt topmoderne Räume

Wien (OTS) -

Modern, nachhaltig und barrierefrei: Stadt Wien saniert Amtshaus in der Hufelandgasse/Theresienbadgasse und schafft mit der Polizeiinspektion Hufelandgasse zukunftsfitten Raum für Polizei

Mit dem Spatenstich am 17. Juli 2026 im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Elke Hanel-Torsch und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner startete das Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien mit der umfassenden Generalsanierung des Amtsgebäudes in der Hufelandgasse/Theresienbadgasse. Die Polizeiinspektion soll die neuen Räumlichkeiten 2028 beziehen.

„Ein moderner Bezirk braucht eine moderne Polizei: Mit der Generalsanierung des Amtsgebäudes schaffen wir ein zeitgemäßes Fundament für die Sicherheit vor Ort. Wir werden auch in Zukunft in eine schlagkräftige und zeitgemäße Infrastruktur sowie die weitere personelle Stärkung investieren“, hob Innenminister Karner hervor.

„Mit der Generalsanierung des Amtshauses in der Hufelandgasse/Theresienbadgasse setzt die Stadt Wien einen weiteren wichtigen Schritt zur Modernisierung ihrer öffentlichen Infrastruktur und damit für Sicherheit und Erreichbarkeit für alle Wienerinnen und Wiener. Neben der Schaffung von modernen Bedingungen für die Polizeiarbeit legen wir bei der Sanierung besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, sagte Stadträtin Hanel-Torsch.

„Eine moderne Polizei braucht moderne Infrastruktur. Mit der neuen Polizeiinspektion schaffen wir zeitgemäße Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verbessern gleichzeitig die Rahmenbedingungen für einen effizienten und bürgernahen Polizeidienst“, ergänzte Landespolizeivizepräsident Eigner.

Die Stadt Wien investiert rund 19 Millionen Euro, um das Gebäude grundlegend zu sanieren, anzupassen und zukunftsfit zu gestalten. Für die neue Polizeiinspektion in der Hufelandgasse werden dann rund 1.230 Quadratmeter moderne Flächen für die tägliche Polizeiarbeit zur Verfügung stehen. Die übrigen Gebäudeflächen sollen künftig vom Magistratischen Bezirksamt Meidling und von Dienststellen der Stadt Wien genutzt werden.

Zusammenfassung der Projektdetails

Neben der Unterbringung der Polizeiinspektion umfasst das Projekt eine umfassende Modernisierung des historischen Gebäudes. Geplant sind unter anderem die Neugestaltung der Erschließungsbereiche, die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung, Verbesserungen beim Brandschutz und der Barrierefreiheit sowie die Schaffung zusätzlicher Büroflächen durch den Ausbau des bislang ungenutzten Dachgeschosses.

„Ich freue mich, dass jetzt sowohl die Polizei als auch der Magistrat moderne Arbeitsbedingungen bekommen. Das ist eine gute Investition in die Sicherheit unseres Bezirks“, erklärte Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Das Investitions- und Klimamaßnahmenprogramm Wiener Amtshäuser

2023 wurde das Investitions- und Klimamaßnahmenprogramm für die Amtshäuser vom Wiener Gemeinderat beschlossen. Damit der Kernbestand der Amtsgebäude auch in Zukunft die an ihn gestellten hohen Anforderungen erfüllen kann, wurden die einzelnen Gebäude vom Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien einer technischen Beurteilung unterzogen, um mit entsprechenden Investitionen einen modernen, zukunftssicheren und klimagerechten Gebäudebetrieb zu gewährleisten.