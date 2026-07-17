Schwer verletzter Kater nach Fenstersturz vor Kirche in Ottakring ausgesetzt

Wien (OTS) -

Als die Tierrettung des TierQuarTiers eine Transportbox vor einer Kirche im Wiener Bezirk Ottakring öffnete, bot sich dem Team ein erschütterndes Bild: Darin lag Kater Frankie – regungslos, schwer verletzt und völlig entkräftet. Nach einem schweren Fenstersturz hätte der etwa einjährige Kater dringend medizinische Hilfe gebraucht. Statt ihn in eine Tierklinik zu bringen, wurde er einfach seinem Schicksal überlassen.

Die Tierrettung brachte Frankie umgehend in eine Partnerklinik. Dort zeigte sich das ganze Ausmaß seiner Verletzungen: Sein linkes Vorderbein war so schwer zertrümmert, dass es amputiert werden musste. Zudem erlitt der junge Kater Verletzungen an der Lunge, innere Blutungen und durch den heftigen Aufprall brachen beide Eckzähne ab. Frankie kämpfte um sein Leben.

„Jeder Einsatz dieser Art geht unserem Team sehr nahe. Besonders erschütternd ist, dass Frankie nach seinem Unfall offenbar nicht die Hilfe bekommen hat, die er so dringend gebraucht hätte. Statt ihn sofort tierärztlich versorgen zu lassen, wurde er einfach ausgesetzt. Für uns ist es unvorstellbar, ein verletztes Tier in einer solchen Situation allein zurückzulassen“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers.

Sommer bedeutet Hochbetrieb für die Tierrettung

Frankies Schicksal ist leider kein Einzelfall. Gerade in den Sommermonaten erlebt die Tierrettung des TierQuarTier Wien ihre arbeitsintensivste Zeit. Beinahe täglich gehen Notrufe wegen verletzter, verunfallter oder ausgesetzter Katzen ein. Gleichzeitig füllen sich die Tierbereiche zusehends.

Derzeit warten bereits rund 170 Katzen im TierQuarTier Wien auf ein neues Zuhause. Neben Fundkatzen werden in den Sommermonaten zahlreiche verwaiste Kitten sowie verletzte Tiere aufgenommen und medizinisch versorgt.

„Der Sommer ist für unsere Tierrettung jedes Jahr eine enorme Herausforderung. Fast täglich rücken wir zu verletzten Katzen aus. Viele dieser Schicksale wären vermeidbar – durch gesicherte Fenster und Balkone oder indem Tiere nach einem Unfall sofort medizinisch versorgt werden“, so Benda.

Fenster und Balkone unbedingt sichern

Fensterstürze zählen jedes Jahr zu den häufigsten Unfallursachen bei Wohnungskatzen. Ein kurzer Schreckmoment oder eine falsch eingeschätzte Entfernung genügt, damit eine Katze mehrere Stockwerke tief stürzt. Die Folgen reichen von Knochenbrüchen über innere Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Organverletzungen.

Das TierQuarTier Wien appelliert daher dringend an alle Katzenhalter*innen, Fenster und Balkone mit geeigneten Netzen oder Schutzgittern zu sichern. Die Sicherung von Fenstern und Balkonen ist in Österreich nicht nur eine wichtige Vorsichtsmaßnahme, sondern nach dem Tierschutzgesetz auch verpflichtend. Bereits wenige Handgriffe können schwere Unfälle verhindern und Katzenleben retten.

Tiere auszusetzen ist gesetzlich verboten

Besonders betroffen macht das Team des TierQuarTier Wien, dass Frankie nach seinem Unfall einfach zurückgelassen wurde.

„Ein Unfall kann passieren. Entscheidend ist, Verantwortung zu übernehmen. Wer ein verletztes Tier einfach aussetzt, nimmt enormes Leid in Kauf. Tiere auszusetzen ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch gesetzlich verboten. Wer sein Tier nicht mehr versorgen kann oder in einer Notsituation Hilfe braucht, sollte sich Unterstützung holen. Ein Tier seinem Schicksal zu überlassen, darf niemals die Lösung sein.“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien.

Das Aussetzen von Tieren stellt in Österreich eine Verwaltungsübertretung nach dem Tierschutzgesetz dar und kann mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden.

Frankie kämpft sich zurück

Die lebensrettende Operation hat Frankie inzwischen gut überstanden. Sein Weg zurück ins Leben ist jedoch noch lange nicht zu Ende. Er benötigt weiterhin medizinische Betreuung, Medikamente und regelmäßige Nachkontrollen.

Trotz allem zeigt der junge Kater großen Lebenswillen. Das Team des TierQuarTier Wien hofft nun, dass Frankie nach seiner Genesung Menschen findet, die ihm zeigen, dass nicht alle ihn im Stich lassen.

Um Notfälle wie Frankie versorgen zu können, ist das TierQuarTier Wien auf Spenden angewiesen. Jede Unterstützung hilft dabei, verletzten und ausgesetzten Tieren eine zweite Chance zu schenken.

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Im TierQuarTier werden regelmäßig Tiere aufgenommen, die gefunden oder behördlich abgenommen wurden. Während sich manche Vierbeiner dank eines Chips rasch wieder mit ihren Besitzer*innen vereinen lassen, bleibt bei anderen zunächst unklar, woher sie kommen. Besonders bei Hunden und Freigängerkatzen ist das Chippen und Registrieren daher entscheidend: Nur wenn ein Tier nicht nur gechippt, sondern auch korrekt registriert ist, können seine Besitzer*innen schnell ausfindig gemacht werden.

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas und entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung. Alle Tiere werden während ihres Aufenthalts medizinisch versorgt, professionell gepflegt und liebevoll betreut, während sie auf ein neues, artgerechtes Zuhause warten.