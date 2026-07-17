Termine am 17. Juli in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -



9.00 Uhr, Spatenstich zu Bauarbeiten für die neue Polizeiinspektion Theresienbadgasse mit Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner (12., Theresienbadgasse 3) (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: [email protected]

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK