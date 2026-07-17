  • 17.07.2026, 08:13:32
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retrostrap: ein Web-Baukasten für das Netz von 1999, barrierefrei und ohne Tracking

Unterweitersdorf (OTS) - 

Der österreichische Entwickler Stefan Gündhör veröffentlicht retrostrap, ein quelloffenes CSS- und JavaScript-Framework, mit dem sich Websites im Stil des Webs von 1996 bis 2003 bauen lassen, technisch aber auf heutigem Stand: barrierefrei, auf jeder Bildschirmgröße nutzbar, ohne Tracking und ohne Werbung. Das Projekt ist ab sofort kostenlos verfügbar und versteht sich zugleich als Gegenbewegung zum schnellen, überladenen Internet der Gegenwart.

retrostrap gibt der Ästhetik der frühen Web-Jahre eine technische Form: eine feste Farbpalette aus den 216 websicheren Farben, neun zeittypische Schriftfamilien, kantige Flächen statt runder Ecken. Zugleich erfüllt jede Seite heutige Anforderungen, sie passt sich an Handybildschirme an, lässt sich mit Tastatur und Screenreader bedienen und lädt ohne externe Dienste. Ein eingebauter Prüfer stellt sicher, dass diese Regeln eingehalten werden.

Hinter dem Projekt steht eine persönliche Motivation. "Ich habe meine Jugend in deutschsprachigen Support-Foren verbracht, erst als Fragensteller, später als Moderator und Co-Admin", sagt Stefan. „Der Umgangston war freundlich, die Netiquette war echt. Das vermisse ich heute. Die aktuellen Netzwerke sind für mich kaum noch auszuhalten: alle auf 180, mehr Werbung als Inhalt, und vieles fühlt sich nach Abzocke an. retrostrap ist der technische Teil einer Gegenbewegung, ein ruhiger, kultivierter Ort im Netz für alle, die sich danach zurücksehnen."

Zum Projekt gehören über 30 frei einsehbare Beispielseiten sowie der „Builder", mit dem man testweise selbst Websites mit den retrostrap Komponenten zusammenklicken kann.

Ein eigenes Community-Forum, die „Retrostrap Boards", startet gemeinsam mit dem Projekt. Ebenfalls am Start: „Retrospace", ein kuratiertes Verzeichnis für Seiten im Retro-Stil.

retrostrap ist unter der MIT-Lizenz quelloffen und für jeden kostenlos nutzbar. Demos und mehr unter https://retrostrap.dev bzw. der Quellcode unter https://github.com/retrostrap/retrostrap

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vorausgedacht.at e.U.
Mag. Stefan Gündhör
Telefon: +43 660 12 0 12 88
E-Mail: [email protected]
Website: https://retrostrap.dev

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