Wien (OTS) -

Offener Brief an das Außenministerium zur 48. Sitzung des Welterbe-Komitees in Busan, Südkorea, 19.-29. Juli 2026

Betrifft:

Weltkulturerbe Wien - Historisches Zentrum

Keine Streichung von der Roten Liste der UNESCO ohne welterbekonformen Projektneustart am Heumarkt!

Über 50 österreichische und internationale Expert:innen und Vertreter:innen von Fachorganisationen und NGOs im Bereich Architektur, Städtebau und Denkmalpflege fordern einen Stopp der regelwidrigen Manöver der Bundesregierung und der Stadt Wien zugunsten der Partikularinteressen des Investors am Heumarkt. Wenige Wochen nach der Aufnahme der Republik Österreich in den UN-Weltsicherheitsrat ist eine solche Intervention bei der UNESCO skandalös. Die fachliche Autorität von ICOMOS und die Autonomie des WHC in Fragen des Belassens oder Streichens von Welterbestätten von der Roten Liste ist zu wahren.

Die Außenministerin der Republik Österreich ist gefordert, Interventionen der Bundesregierung und der Stadt Wien zugunsten eines Privaten zu unterbinden, die dem vertragsgemäßen Prozedere widersprechen.

Anlage: Offener Brief