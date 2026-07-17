Funk Fuchs GmbH gewinnt bedeutenden Rahmenvertrag für TETRA-Endgeräte

Sattledt (OTS) -

Die Funk Fuchs GmbH setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort und erreicht einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Im Rahmen der Ausschreibung „TETRA Digitalfunkgeräte“ der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) konnte sich das Unternehmen als Bestbieter durchsetzen. Seit Juli 2026 steht Funk Fuchs somit im Zuge der sechsjährigen Rahmenvereinbarung als Vertragspartner der BBG für die Belieferung von TETRA-Endgeräten an alle Behörden in Österreich zur Verfügung. Das Gesamtauftragsvolumen beträgt 20 bis 60 Millionen Euro.

Mit diesem Auftrag unterstreicht die Funk Fuchs GmbH ihre Position als einer der führenden Anbieter professioneller Funk- und Kommunikationslösungen in Österreich. Die Rahmenvereinbarung umfasst die Lieferung der leistungsstarken Hytera-TETRA-Endgeräte MT680, PT590 und PT890, die künftig österreichweit bei Behörden zum Einsatz kommen werden.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieses Projekts ist die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem internationalen Kommunikationsspezialisten Hytera. Seit vielen Jahren realisieren beide Unternehmen gemeinsam anspruchsvolle Projekte im Bereich der professionellen Funkkommunikation. Im Jahr 2025 wurde diese Partnerschaft weiter ausgebaut: Seither ist die Funk Fuchs GmbH offizieller Hytera-Distributionspartner für Österreich und bietet ihren Kundinnen und Kunden ein noch umfassenderes Produkt- und Serviceportfolio.

„Dieser Auftrag ist für uns weit mehr als ein wirtschaftlicher Erfolg. Er bestätigt unsere technische Kompetenz, die Qualität unserer Lösungen sowie das Vertrauen, das unsere Kunden und Partner in unser Unternehmen setzen. Gleichzeitig bildet er eine hervorragende Basis für eine langfristige Zusammenarbeit und die weitere Stärkung unserer Marktposition im Bereich sicherheitskritischer Kommunikationssysteme“, erklärt Geschäftsführer und Anteilseigner Dietmar Schernhammer.

Seit über 50 Jahren entwickelt die Funk Fuchs GmbH maßgeschneiderte Lösungen für die professionelle drahtlose Kommunikation. Als österreichweit tätiger Systempartner begleitet das Unternehmen seine Kunden von der Beratung und Planung über die Installation bis hin zu Wartung und langfristigem Service. Zum Kundenkreis zählen Unternehmen aus Industrie und Infrastruktur ebenso wie Energieversorger, Einsatzorganisationen, Behörden sowie Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Mit der erfolgreichen Umsetzung dieses Rahmenvertrages setzt die Funk Fuchs GmbH einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung und bekräftigt ihren Anspruch, innovative, zuverlässige und zukunftssichere Kommunikationslösungen für höchste Anforderungen bereitzustellen.

Über die Funk Fuchs GmbH

Die Funk Fuchs GmbH mit Sitz in Sattledt ist seit 1974 auf professionelle drahtlose Kommunikationslösungen spezialisiert. Als familiengeführtes Unternehmen entwickelt und realisiert sie maßgeschneiderte Systeme in den Bereichen Betriebsfunk (DMR und TETRA), Gebäudefunk, Leitstellen, Funksteuerungen sowie Datenfunklösungen für Industrie und kritische Infrastrukturen. Seit 2025 ist Funk Fuchs offizieller Hytera-Distributionspartner in Österreich und bietet umfassende Beratung, technische Unterstützung sowie Service aus einer Hand.

Weitere Informationen: www.funkfuchs.at