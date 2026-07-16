FPÖ - Nepp: Marktamtsleiter Rücktritt erst Anfang der Aufarbeitung

Wien (OTS) -

Nach den schweren Vorwürfen gegen den Leiter des Wiener Marktamts und dessen Rücktritt zeigt sich, dass sich die in den letzten Tagen aufgedeckten Missstände bewahrheitet haben: „Wir sind erst am Beginn der notwendigen Aufarbeitung“, erklärt Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp.

Jetzt ist es entscheidend zu erfahren, wie lange bereits Verantwortliche von den Vorwürfen wussten. Insbesondere muss klar festgehalten werden, wie informiert Kutheil-Bestellerin Stadträtin Ulrike Sima und ihre Amtsnachfolgerin Emmerling tatsächlich waren.

Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, warum diese Missstände gedeckt wurden und wie lange sie im roten System bestehen konnten. Ein derartiges Arbeitsklima, wie es die SPÖ in den Wiener Magistraten geschaffen hat, darf nicht länger hingenommen werden.

„Jetzt braucht es eine lückenlose Aufklärung aller Umstände und vollständige Transparenz seitens der Stadtregierung. Die politisch Verantwortlichen sollten ja nicht glauben, dass die Recherchen mit diesem Rücktritt beendet sind“, schließt Nepp.