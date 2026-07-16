  • 16.07.2026, 17:17:02
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  • OTS0115

Marktamtsleiter legt Abteilungsleitung zurück

Wien (OTS) - 

Die Magistratsdirektion der Stadt Wien teilt mit, dass der Leiter der MA 59 Andreas Kutheil ersucht hat, aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung von dieser Funktion enthoben zu werden. Die Abteilungsleitung wird bis auf Weiteres Abteilungsleiter-Stv. Christian Seiringer übernehmen.

Die Magistratsdirektion der Stadt Wien wird in ihren aktuell stattfindenden Erhebungen den vorliegenden Informationen, Hinweisen und Vorwürfen nachgehen. Die Ergebnisse der Prüfung sind abzuwarten. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse gilt die Unschuldsvermutung.

Die Magistratsdirektion der Stadt Wien wird in dieser Causa bis auf Weiteres keine Stellungnahmen abgeben.

Rückfragen & Kontakt

Andrea Leitner
Magistratsdirektion – Pressesprecherin des Magistratsdirektors
Tel: +43 1 4000 82552
Mail: [email protected]

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