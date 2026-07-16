IV begrüßt Vorstoß zur Stärkung der privaten Altersvorsorge

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt, dass die Stärkung der privaten Altersvorsorge wieder innerhalb der Bundesregierung aufgegriffen wird. Eine Attraktivierung der dritten Pensionssäule durch eine Behaltefrist und steuerliche Anreize wäre ein wichtiger Schritt, um langfristiges Sparen und Investieren zu fördern sowie die Eigenvorsorge der Menschen nachhaltig zu stärken.

„Eine attraktive private Altersvorsorge ergänzt die gesetzliche Pension sinnvoll und stärkt zugleich den heimischen Kapitalmarkt. Angesichts der demografischen Entwicklung braucht Österreich den Ausbau der dritten Säule in der Altersvorsorge. Entscheidend wird sein, attraktive und international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die private Vorsorge zu schaffen“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.