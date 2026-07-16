  • 16.07.2026, 16:54:33
  • /
  • OTS0114

IV begrüßt Vorstoß zur Stärkung der privaten Altersvorsorge

Behaltefrist und steuerliche Anreize stärken Eigenvorsorge und den Wirtschaftsstandort

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt, dass die Stärkung der privaten Altersvorsorge wieder innerhalb der Bundesregierung aufgegriffen wird. Eine Attraktivierung der dritten Pensionssäule durch eine Behaltefrist und steuerliche Anreize wäre ein wichtiger Schritt, um langfristiges Sparen und Investieren zu fördern sowie die Eigenvorsorge der Menschen nachhaltig zu stärken.

„Eine attraktive private Altersvorsorge ergänzt die gesetzliche Pension sinnvoll und stärkt zugleich den heimischen Kapitalmarkt. Angesichts der demografischen Entwicklung braucht Österreich den Ausbau der dritten Säule in der Altersvorsorge. Entscheidend wird sein, attraktive und international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die private Vorsorge zu schaffen“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright