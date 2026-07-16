Wenn Worte nicht mehr reichen, öffnet ganzheitliche Kunsttherapie den Weg zum inneren Wesen

Wien (OTS) -

Manchmal sitzt etwas so tief, dass die gewohnten Mittel des Gesprächs es nicht erreichen. Ein vages Unbehagen, eine alte Blockade, das Gefühl, von der eigenen Lebendigkeit abgeschnitten zu sein. Was tun, wenn das Denken an seine Grenzen stößt? Die ganzheitliche Kunsttherapie bietet hier einen anderen, einen sinnlichen Zugang. Sie lädt dazu ein, nicht über das Erlebte zu sprechen, sondern es durch das Gestalten unmittelbar zu erfahren. In Wien hat sich mit create art THERAPY - www. creativ-art.at - ein Ort etabliert, der genau diesen Weg geht – behutsam, erfahren und voller Vertrauen in die heilende Kraft der Kreativität.

Eine Begegnung mit der ganzheitlichen Kunsttherapeutin Petra Krassnitzer

Im Zentrum dieses Angebots steht Mag. Petra Krassnitzer. Die diplomierte, ganzheitliche Kunsttherapeutin beschreibt ihre Praxis als “Ort heilsamer Kunst“. “Je mehr Kunst, desto näher sind wir am eigenen Wesenskern“, ist sie überzeugt. Sie versteht sich als Begleiterin, die den Raum dafür öffnet, dass Klientinnen und Klienten ihre Sinne wieder freilegen und ins eigene Spüren kommen. Dabei geht es ihr nicht um die Bewertung des entstandenen Kunstwerks, sondern einzig um den Prozess des Schaffens. Was geschieht in mir, während ich forme, male oder klinge? Welche verschütteten Empfindungen wollen ans Licht? Für Petra Krassnitzer ist jeder Mensch im Kern kreativ – und diese Kreativität ist der Schlüssel zu mehr Selbstbestimmtheit und innerer Balance. Ihre Arbeit richtet sich bewusst an Feinfühlige, Kreative und Künstlerinnen und Künstler, die nach einem authentischen Ausdruck suchen. Die Therapien werden sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch angeboten.

Kunst als Kanal für blockierte Lebensenergie

Die Methode der ganzheitlichen Kunsttherapie setzt dort an, wo der Verstand nicht mehr weiterkommt. Petra Krassnitzer beschreibt es als das Freilegen eines “Ausweichkanals“: Wenn der Lebensfluss blockiert ist, können die Medien der Kunst – Malen, Kneten, Musik, Bewegung – helfen, die gestaute Energie wieder in Fluss zu bringen. Über das Spiel mit den Sinnen, etwa das Drücken und Pressen von Ton, werden frühkindliche Erfahrungen wachgerufen, die mit dem heutigen Denkvermögen nicht mehr zugänglich wären. So können alte Muster aufgespürt und sanft aufgelöst werden. Ihre Klientinnen und Klienten berichten von rasch spürbaren Wirkungen, wie die Stärkung des Selbstvertrauens, wodurch schwierige Zeiten besser bewältigt werden konnten. Oder beschreiben die Begegnung als “ethereal”, wodurch das Gefühl entsteht, das Tor zum eigenen Herzen plötzlich zu öffnen. . Es sind diese stillen, aber tiefgreifenden Transformationen, die den Ansatz von create art THERAPY auszeichnen.

Für wen ist dieser Weg geeignet?

Das Angebot richtet sich an alle, die das Gefühl haben, dass Teile von ihnen abhanden gekommen sind. Ob es um den Wunsch nach mehr Selbstvertrauen geht, um die Überwindung von Schreib- oder Schaffensblockaden, um die Bewältigung von Liebeskummer oder um die Sehnsucht nach mehr Lebendigkeit und Sinnlichkeit – die Kunsttherapie bietet einen geschützten Raum, um diesen Fragen nachzugehen. Auch Menschen, die unter Druck, Getriebenheit oder einem toxischen Arbeitsumfeld leiden, finden hier eine Möglichkeit, wieder in ihre Kraft und Selbstbestimmung zu kommen. Die non-verbalen Methoden stellen sicher, dass die Klientinnen und Klienten jederzeit selbstbestimmt bleiben. Sie müssen nichts erklären oder deuten – sie dürfen einfach tun, spüren und entdecken. Das macht die Therapie auch für jene zugänglich, die mit herkömmlichen Gesprächstherapien an ihre Grenzen stoßen. Die Rückmeldungen sind einhellig: Die Settings werden als “brillant“ und “sehr wertvoll für die Evolution von Künstlerinnen und Künstlern“ beschrieben.

Eine Einladung zur kreativen Selbstentdeckung

Wer sich auf diesen Prozess einlässt, begibt sich auf eine Reise zu den eigenen Wurzeln der Kreativität. Es ist eine Einladung, das “Eingefaltete“ in sich zu entfalten, das “Eingedrückte“ auszudrücken und die ursprüngliche Lebendigkeit wiederzufinden. Die Arbeit von Petra Krassnitzer und ihrem Team bei create art ist mehr als eine Therapie – sie ist eine Schule der Wahrnehmung und ein Raum der Heilung. Die Praxis in Wien ist ein Ort, an dem Kunst und Seele in einen heilsamen Dialog treten. Für alle, die spüren, dass der nächste Schritt nicht im Kopf, sondern im Tun liegt, öffnet sich hier eine leise, aber kraftvolle Tür.

POETRY NIGHT mit Kunsttherapeutin Mag. Petra Krassnitzer

Einladung zu einem kunsttherapeutischen Prozess mit Poesie in der Gruppe. Anmeldung unter www.create-art.at/therapy/kunsttherapie-setting

Datum: 13.11.2026, 18:00 Uhr - 13.11.2026, 21:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Wien- Herrengasse 12

Herrengasse 12

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.create-art.at/therapy/kunsttherapie-setting