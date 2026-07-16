IV: Neue Studie ist Weckruf für den Automobilstandort

Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichte ELAB2040-Studie des Fraunhofer-Instituts verdeutlicht aus Sicht der Industriellenvereinigung (IV) den dringenden Handlungsbedarf bei der europäischen Industriepolitik. Die Ergebnisse zeigen, dass Österreich aufgrund seiner starken Spezialisierung auf die Produktion von Komponenten für den Antriebsstrang der am stärksten betroffene Automobilstandort in Europa ist. Die Studie prognostiziert, dass gerade diese Spezialisierung bei den derzeit diskutierten regulatorischen Rahmenbedingungen zu besonders hohen Wertschöpfungsverlusten führen würde. Eine Nachschärfung beim EU-Automotive-Paket ist daher dringend erforderlich.

„Die Analyse macht deutlich, dass Europa die Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie wieder stärker in den Mittelpunkt rücken muss. Gerade für einen hochindustrialisierten Standort wie Österreich braucht es Rahmenbedingungen, die Wertschöpfung, Innovation und Beschäftigung sichern. Industriepolitische Entscheidungen müssen Investitionen ermöglichen und den Standort langfristig stärken – nicht einzelne Technologien bevorzugen oder ausschließen“, sagt Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV).

Aus Sicht der IV braucht es dafür einen technologieoffenen Ansatz und verlässliche Rahmenbedingungen. „Die im EU-Automotive-Paket geplante 90-Prozent-Lösung muss so ausgestaltet werden, dass erneuerbare Kraftstoffe und CO2-reduzierte Materialien innerhalb dieser 90 Prozent vollständig angerechnet werden können. Nur so entsteht echte Technologieoffenheit. Neben der Elektromobilität müssen auch weitere innovative Technologien ihren Beitrag leisten können, um Wertschöpfung, hochwertige Arbeitsplätze und industrielle Stärke langfristig in Österreich und Europa zu sichern“, so Neumayer.